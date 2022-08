Les Raptors à Montréal: les billets tous vendus

Les billets pour le match préparatoire opposant les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston le 14 octobre au Centre Bell se sont envolés en l’espace de neuf minutes, vendredi avant-midi.

C’est ce qu’a indiqué la chaîne radiophonique TSN 690. Déjà après 10 minutes, le site de l’entreprise Ticketmaster n’offrait plus la possibilité d’acheter un billet pour la partie prévue cinq jours avant le début de la saison de l’équipe ontarienne. Conséquemment, les deux formations de la NBA évolueront sous les yeux de plus de 20 000 spectateurs dans l’enceinte du Canadien de Montréal.

La foule pourra acclamer les Québécois Chris Boucher et Khem Birch au cours du sixième affrontement hors-concours du circuit Silver présenté à Montréal depuis 2012. Cette année-là, les Raptors s’étaient mesurés aux Knicks de New York; les deux clubs avaient renoué au même endroit deux ans plus tard, tandis que les Celtics avaient joué contre les Timberwolves du Minnesota en 2013. L’équipe torontoise a également croisé le fer avec les Wizards de Washington en 2015 et les Nets de Brooklyn en 2018 au Centre Bell.