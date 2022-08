Les «Anti-Pods de la lutte» retrouvent leur public

Ce sera une soirée bien spéciale pour Pat Laprade et Kevin Raphaël, dimanche à Québec. Non seulement la World Wrestling Entertainment (WWE) fera un premier arrêt en huit dans la Capitale-Nationale, mais ils animeront également leur premier balado en public depuis la pandémie, avec plusieurs invités de marque.

Laprade, qui commente la lutte à TVA Sports en compagnie de Raphaël, a été très heureux d’apprendre dans les derniers jours que Sami Zayn serait de la partie. Le lutteur québécois sera l’une des têtes d’affiche du gala non télévisé «Sunday Stunner» tenu au Centre Vidéotron.

C’est justement dans le lobby de l’amphithéâtre que les deux mordus de lutte animeront les «Anti-Pods de la lutte» devant public. Les micros seront ouverts à 16 h 30, une heure avant l’ouverture des portes, et on prévoit 90 minutes de contenu.

«On va avoir des surprises. Ça va se faire devant public, alors on va prendre les questions des "fans". C’est toujours une dynamique complètement différente, un “podcast” devant public. C’est le deuxième qu’on a la chance de faire. Évidemment, on avait pu le faire en décembre 2019 à Laval et ensuite, il y a eu la pandémie qui nous est tombée dessus», a raconté Pat Laprade.

«On a bien hâte de revoir les amateurs de lutte, les fans de notre “podcast”, mais en personne, à Québec.»

Outre Zayn, la présence du lutteur de la NSPW Marko Estrada a été confirmée. Celui qui se produit surtout au Diamant, à Québec, jouit d’une popularité par les temps qui courent. Il a notamment participé au balado «Sous écoute» de Mike Ward et a fait des apparitions avec Juste pour rire.

«Moi, j’invite des amis. Pat ne le sait peut-être pas encore, mais je vais peut-être le surprendre avec quelques personnes, a affirmé de son côté Kevin Raphaël. Je suis très vendu à l’idée de faire un gros "pow-wow" à Québec. On va avoir du “fun”. Je suis vraiment dans l’optique de rencontrer les gens et de pouvoir jaser de lutte avec eux autres.»

Outre l’animation de leur balado, diffusé sur QUB radio, les deux comparses monteront sur le ring en début de gala pour accueillir la foule. Les amateurs de Québec, dont 5000 s’étaient procuré des billets pour l’événement, n’ont qu’à bien se tenir.