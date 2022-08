Le point sur J.T. Miller

Malgré les rumeurs de transaction entourant J.T. Miller, l’attaquant constituera l’un des principaux éléments du plan de match des Canucks de Vancouver la saison prochaine, d’après leur entraîneur-chef Bruce Boudreau.

Le joueur d’avant profitera de son autonomie complète à l’été 2023 sans la signature d’un nouveau contrat d’ici là. Devant toucher 5,25 millions $ pendant la prochaine campagne, il représente une aubaine dans la Ligue nationale de hockey, puisqu’il a amassé 32 buts et 67 mentions d’aide pour 99 points en 80 rencontres lors du dernier calendrier régulier.

• À lire aussi: Alouettes : un fameux match de quatre points

• À lire aussi: Un coéquipier prend la défense de Fernando Tatis fils

Plus tôt cet été, le directeur général Jim Rutherford a précisé vouloir user de patience dans le dossier de Miller, qui peut s’entendre sur une prolongation contractuelle à tout moment. Cependant, il importe avant tout de se concentrer sur le travail à abattre sur la patinoire.

«Il est un Canuck et je ne peux rien faire à propos de tout le reste. Conséquemment, il se trouve dans mes plans et je ne me préoccupe pas [de ses négociations]. Si quelque chose survient, on s’ajustera à la situation, mais j’estime que J.T. est notre pivot numéro 1 et un excellent joueur. Je suis heureux qu’il soit ici», a commenté Boudreau à la chaîne radiophonique de NHL Network, tel que rapporté sur le site officiel de la ligue.

Profondeur

L’instructeur-chef ne tarit pas d’éloges à l’égard du vétéran constituant l’une des armes de prédilection des Canucks au centre. D’ailleurs, Boudreau peut aussi compter à cette position sur Elias Pettersson et Bo Horvat, deux marqueurs d’au moins 30 buts l’an passé.

«Quand vous parlez de profondeur au centre, ça me rend enthousiaste. J.T. est le leader de ce groupe et je suis certain qu’il le mènera encore, a-t-il prédit. Il se présente pour jouer et veut gagner. [...] Il m’a déjà dit à quel point il était soucieux d’obtenir la victoire et ces gars-là sont difficiles à dénicher.»

Miller avait récolté 72 points en 69 parties en 2019-2020, avant d’enchaîner avec 46 points en 53 sorties au cours de la campagne suivante, écourtée par la pandémie. En Colombie-Britannique, il voudra certes aider sa formation à accéder aux séries après deux exclusions consécutives.