Le jour et la nuit

Le CF Montréal revient au Stade Saputo fort d’une séquence de six matchs sans défaite (4-0-2), mais l’adversaire de demain soir, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, n’est pas en reste puisqu’il est invaincu en cinq rencontres (2-0-3).

Montréal pointe au deuxième rang de l’Association de l’Est avec 43 points, cinq de moins que l’Union de Philadelphie qui a toutefois joué un match de plus.

Cette rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports dès 18h30.

Une victoire contre les «Revs» demain soir, jumelée à un revers de l’Union contre D.C. United à Washington, placerait l’équipe dans une excellente position pour prétendre à la première place, mais surtout pour s’assurer d’au moins un match éliminatoire à domicile.

«On a cru en nous, on regarde la première position et on sait qu’on est très proches, a soutenu le milieu de terrain Mathieu Choinière, aujourd'hui. Si tu me dis ça en début d’année, je dis peut-être que non, mais maintenant on y croit très fort.»

Situation inversée

À l’inverse du CF Montréal, le Revolution court après une place en séries. C’était plutôt le contraire la saison dernière.

«Je me rappelle que l’année dernière, la Nouvelle-Angleterre battait tout le monde et était en haut du tableau pendant qu’on était en train de se battre et on était loin des séries», avait noté l’entraîneur-chef Wilfried Nancy jeudi.

Les «Revs» occupent le sixième rang dans l’Est, tout juste à l’intérieur du portrait éliminatoire, mais la lutte est très serrée puisqu’Atlanta United, qui est 13e, n’a que cinq points de recul.

«Ils vont peut-être devoir pousser pour aller chercher des points et continuer de monter au classement, a soutenu le milieu Samuel Piette. Mais ça fait en sorte qu’une équipe qui fait ça ouvre peut-être un peu plus son jeu. Avec les armes offensives qu’on a, si tu nous donnes un peu d’espace, on va être capables d’en profiter.»

Fatigue

Montréal a aussi l’avantage d’être reposé après une semaine d’entraînement à la maison.

La Nouvelle-Angleterre s’est tapé un rude verdict nul de 2 à 2 contre un adversaire direct dans la course aux séries, mercredi à Toronto.

«C’est sûr que de leur côté il va y avoir de la fatigue, mais on les attend comme on a abordé Houston ou New York City», a insisté Piette.

«On peut peut-être profiter de la fatigue de leur match en milieu de semaine pour les agresser dès le début.»

-Le défenseur Rudy Camacho sera absent en raison d’une blessure à l’épaule.

L'adversaire en 5 points

Gros changement

La saison dernière, le Revolution survolait la compétition en terminant au premier rang de la MLS avec 73 points. Les choses sont toutefois bien différentes cette année puisque l’équipe se bat pour une place en séries. Est-ce que l’effet de l’entraîneur-chef Bruce Arena s’est estompé ?

Des absents

En plus de la fatigue d’un match en milieu de semaine, les « Revs » doivent composer avec des absences. Henry Kessler (protocole COVID-19), Ismael Tajouri-Shradi (jambe) et Gustavo Bou (jambe) étaient tous absents mercredi.

La vie sans Buksa

On peut expliquer une partie des difficultés de la Nouvelle-Angleterre par la perte de l’attaquant polonais Adam Buksa qui a joué son dernier match le 21 mai pour ensuite être transféré à Lens, en France, en juillet. Il avait inscrit sept buts et deux passes en 10 rencontres.

Baisse de production

Pas de doute, l’attaque et la défense des «Revs» ne sont pas les mêmes que la dernière campagne. En 2021, l’équipe a marqué 65 buts et en a accordé 41 en 34 matchs. Après 25 parties cette saison, l’équipe n’a que 38 filets et en a déjà donné 36.

Attention

Il sera facile de prendre la Nouvelle-Angleterre à la légère, mais le club a quand même inscrit 22 buts en 13 matchs sur la route contre seulement 16 en 12 parties au Gillette Stadium.