Kevin Gausman prolonge le calvaire des Yankees

Le lanceur partant des Blue Jays de Toronto Kevin Gausman a réduit les frappeurs des Yankees au silence, vendredi à New York, aidant les siens à l’emporter 4 à 0.

L’artilleur a ainsi profité des déboires de ses rivaux pour en ajouter une couche et leur infliger une 14e défaite à leurs 18 derniers duels. La seule formation canadienne du baseball majeur a ainsi enlevé les deux premiers duels d’une série qui en compte quatre entre ces deux rivaux de la section Est de l’Américaine.

Gausman (9-9) a finalement cédé sa place au monticule après sept manches, lui qui a passé autant de frappeurs dans la mitaine, ne donnant que quatre coups sûrs et un but sur balles.

Offensivement, Teoscar Hernandez a réussi la frappe la plus productive des visiteurs. En quatrième manche, le voltigeur a expulsé une offrande de Jameson Taillon à l’extérieur du terrain, alors qu'Alejandro Kirk était sur les sentiers.

Lourdes Gurriel fils a produit le point gagnant quand il s’est compromis en frappant un roulant au joueur d’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa, poussant malgré tout Whit Merrifield à la plaque, en troisième manche.

Danny Jansen (ballon-sacrifice) a produit l’autre point des siens, au neuvième tour au bâton.

Les deux formations poursuivront leur série, samedi. Mitch White (1-3) devrait être l’homme de confiance du gérant John Schneider sur la butte, tandis que les frappeurs des Jays auront la lourde tâche d’affronter Gerrit Cole (9-5).

Sandoval menotte les Tigers

À Detroit, le lanceur des Angels de Los Angeles Patrick Sandoval (4-8) n’entendait pas à rire, lui qui a blanchi les Tigres tout en réussissant un match complet dans une victoire de 1 à 0 des siens.

L’athlète de 25 ans en a ainsi fait voir de toutes les couleurs aux frappeurs des favoris de la foule pendant neuf manches, faisant mordre la poussière à neuf d’entre eux, en plus de ne permettre que quatre frappes en lieu sûr.

Dans le camp adverse, Matt Manning (0-1) n’aura pas grand-chose à se reprocher, mais la défaite est allée à sa fiche même s’il n’a donné qu’un seul point, une longue balle accordée à Jared Walsh en deuxième manche. Il a finalement été retiré après sept manches sur la butte, n’ayant donné que trois coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant six adversaires sur des prises.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Chicago, les frappeurs des Cubs ont été victimes de 14 retraits au bâton, mais ils ont aussi réussi 10 coups sûrs et huit points dans un gain de 8 à 7 contre les Brewers de Milwaukee.