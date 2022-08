Des adolescentes aux couleurs du CF Montréal

Le CF Montréal et Soccer Québec organiseront ensemble le tout premier match des étoiles féminines en septembre prochain. Celui-ci mettra en valeur les joueuses qui ont participé aux plus récents Jeux du Québec, à Laval.

Les athlètes de 13 et 14 ans qui se sont le plus illustrées lors de la 55e finale des Jeux du Québec prendront part à cette rencontre au Stade Saputo, et ce, avec les couleurs bleu, blanc et noir associées au CF Montréal.

À la fin du mois de juillet, les athlètes de la Rive-Sud avaient défait celles du Lac Saint-Louis lors de la finale du tournoi de soccer féminin. Laval s’était emparé de la médaille de bronze.

«La mission du CF Montréal c’est aussi de faire rêver les jeunes qui jouent au soccer au Québec, les filles incluses. Cet événement sera une belle occasion de célébrer le talent local féminin et de le mettre en valeur», a déclaré le directeur de l’Académie du CF Montréal, Patrick Leduc, par voie de communiqué.

«Nous voulons participer davantage à l’essor du soccer féminin dans la province et c’est un pas dans cette direction. J’ai extrêmement hâte de voir de jeunes joueuses québécoises porter le maillot du CF Montréal sur la pelouse du Stade Saputo pour la première fois de l’histoire du Club», a-t-il ajouté.

Le match des étoiles féminines aura lieu le 4 septembre, à 15 h 30.