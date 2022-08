Cristian Tello sur le point de rejoindre le LAFC

L'ex-attaquant du FC Barcelone et du Real Betis, Cristian Tello, serait sur le point de rejoindre l'effectif déjà très talentueux du LAFC, selon ce que rapporte le média espagnole Relevo. Le Catalan aurait même refusé des offres de clubs européens pour s'amener en MLS.

À 31 ans, Tello ne coûterait rien au LAFC puisqu'il est libre comme l'air depuis que son contrat avec Betis a pris fin en juillet dernier. Il pourrait devenir le troisième et dernier joueur désigné des Californiens. Rappelons que Carlos Vela et Dénis Bouanga sont les joueurs désignés actuels du club, alors que Gareth Bale est simplement un joueur TAM.

En plus du FC Barcelone et du Real Betis, l'international espagnol a fait des passages avec la Fiorentina en Italie et avec le FC Porto au Portugal. Il a disputé 199 en Liga espagnole. De plus, en 21 matchs en carrière en Ligue des champions, Tello a marqué six buts.

