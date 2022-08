Corey Conners en pleine ascension

Le Canadien Corey Conners a fait des vagues durant la deuxième ronde du Championnat BMW, deuxième étape des séries de la Coupe FedEX, dans la PGA, lui qui s’est installé au deuxième échelon, vendredi à Wilmington dans le Delaware.

Le représentant de l’unifolié a remis l’un des meilleurs pointages de la deuxième journée d’activités, ayant cogné l’objet blanc 67 (-4) fois. Ses cinq oiselets, contre un seul boguey, lui ont ainsi permis de faire un bon de 11 positions.

«Je sens que j’ai bien joué durant les deux derniers jours, a admis Conners en point de presse après sa ronde. Je mets la balle en bonne position sur mes coups de départ, je frappe de bons coups de fer et j’essaie simplement de me donner le plus d’opportunités possible. J’en ai raté quelques-unes, mais je me sens bien en vue des rondes de la fin de semaine.»

Le Canadien n’a d’ailleurs pas le droit à l’erreur, lui qui a entamé le tournoi tout juste à l’intérieur du top-30 de la Coupe FedEx. Puisque seuls les 30 premiers de ce classement au terme du Championnat BMW se qualifient pour le dernier événement de la saison, Conners n’a d’autre choix que de bien finir pour ne pas être relégué.

«C’était certainement un objectif en début d’année, que de jouer et gagner le Championnat de la PGA, a ajouté Conners. Je me donne assurément cette chance cette semaine si je joue bien.»

En vertu d’un cumulatif de 135 (-7), il entamera la troisième ronde sur un pied d’égalité avec trois autres compétiteurs, à une frappe du meneur : l’Australien Adam Scott.

Ce dernier était en voie de distancer aisément ses adversaires, après avoir réussi quatre oiselets sur les 16 premiers fanions de sa deuxième ronde, mais un double boguey au 17e a considérablement réduit son avance.

Outre Conners, trois autres membres de la feuille d’érable sont en lice à ce tournoi. Adam Hadwin et Taylor Pendrith sont les mieux positionnés, à égalité en 22e place, à cinq coups du meneur.

Après une première ronde désastreuse de 75 (+4), Mackenzie Hughes s’est quelque peu repris, avec un 68 (-3), mais il accuse tout de même un important retard de neuf coups sur la position de tête.