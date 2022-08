Bruins: David Pastrnak évasif quant à son avenir

L’attaquant David Pastrnak, l'un des joueurs les plus électrisants de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis six saisons, n’a pas fermé la porte quant à la possibilité d’évoluer avec une autre formation que les Bruins de Boston au terme de la prochaine campagne.

Selon des propos repris par le média tchèque Blesk, le tireur d’élite n’a pas amorcé de négociations de contrat avec l’équipe du Massachusetts, lui qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation dès l’été prochain.

On peut s’attendre à ce que l’ailier de 26 ans commande une augmentation de salaire substantielle dans sa prochaine entente. Touchant un salaire annuel de 6,67 millions $ depuis la campagne 2017-2018, il est devenu l'une des plus grandes aubaines du circuit.

«Les Bruins n’avaient pas beaucoup de temps à m’accorder pendant l’été parce qu’ils avaient d’autres dossiers à régler, a indiqué Pastrnak dans sa langue natale. J’ai encore un contrat d’un an, donc je n’y pense pas pour le moment et je veux bien me préparer physiquement.»

Il a glissé être enchanté par le retour de son compatriote David Krejci, qui a paraphé une entente d’un an avec les Bruins après avoir passé la dernière saison en Tchéquie. Cette addition devrait certainement aider l’équipe bostonnaise à garder la tête au-dessus de l’eau en début de saison, alors que Brad Marchand, Charlie McAvoy et Matt Greczlyk rateront au moins les deux premiers mois du calendrier.

Pastrnak a toutefois maintenu qu’il ne se satisfera pas d’une participation en séries éliminatoires en 2022-2023 : il vise les grands honneurs, quatre ans après que les siens eurent plié l’échine en finale de la coupe Stanley face aux Blues de St. Louis.

«J’entame ma neuvième saison et je n’ai encore rien gagné, a-t-il enchaîné. Le temps passe vite et je le regrette chaque année.»

Une page d’histoire pourrait se tourner à la fin de la saison prochaine à Boston, surtout si les vétérans Krejci et Patrice Bergeron tirent leur révérence.

Reste à savoir si Pastrnak demeurera avec les Bruins s’ils décident d’entamer une reconstruction.