Artur Beterbiev pourrait se battre dès novembre

Un vent de panique a soufflé sur une partie de la planète boxe, jeudi, lorsqu’il a été révélé qu’Artur Beterbiev ne pourrait défendre ses titres contre Anthony Yarde le 29 octobre en raison d’une blessure. L’absence du Montréalais d’adoption devrait être plus courte qu’annoncée et son clan vise même novembre pour un retour dans le ring.

L’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, a confié vendredi au bout du fil que son protégé avait subi une petite opération mineure au genou droit après son dernier combat.

«Ce n’est même pas une arthroscopie, c’était juste d’aller nettoyer à l’intérieur. Des tissus s’étaient défaits avec le temps. C’était vraiment quelque chose de mineur. Après l’opération, il a pris deux semaines “off” et il est déjà de retour à l’entraînement», a assuré l’instructeur d’expérience.

Ramsay est en attente d’une nouvelle date du promoteur Top Rank. Il a écarté du revers de la main des spéculations provenant des États-Unis affirmant que Beterbiev, 37 ans, ne se battrait qu’au début de l’année 2023, à l’O2 Arena de Londres.

«Artur est déjà de retour au gymnase. J’ai vu dans les médias américains comment ç’a été écrit. Ils semblent grossir un peu l’histoire. [...] Il pourrait facilement se battre en novembre ou en décembre.»

«Ça avait l’air du cas de Carey Price, à lire tout ça», a mentionné Ramsay avec une pointe d’humour.

Par précaution

Le boxeur d’origine tchétchène ne ressent pas de douleur depuis son passage sous le bistouri. Avant cette opération, il avait vaincu Joe Smith fils par K.-O. technique, au Madison Square Garden de New York, le 18 juin.

«Ça va relativement bien. En tant qu’entraîneur, c’est un peu moi qui ai repoussé la date pour être sûr, a indiqué Ramsay. On y est allé de façon plus graduelle dans les dernières semaines. Là, il a commencé la musculation, il a fait des exercices de boxe de base. Quand on va passer en zone intensive, on verra de quoi ç’a l’air. Pour le moment, on est enthousiaste.»

Depuis son dernier combat, Beterbiev (18-0-0, 18 K.-O.) est détenteur des titres WBC, IBF et WBO des poids mi-lourds. Yarde (22-2-0, 21 K.-O.), de la Grande-Bretagne, tentera de ravir les trois ceintures sur son propre territoire.

«C’est un adversaire assez compliqué, a avoué Marc Ramsay. C’est un gars très athlétique. Il n’a pas beaucoup d’expérience ni au niveau amateur ni professionnel, mais il a une génétique assez impressionnante, des habiletés impressionnantes. C’est un gars qui est rapide. C’est un bon défi.»