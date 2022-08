Alouettes : un fameux match de quatre points

Dire que l’affrontement de samedi entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton est «un match de quatre points» représente un énorme cliché.

Mais les clichés existent généralement parce qu’ils sont vrais. Les Moineaux et les «Cats» affichent présentement des dossiers identiques de 3-6. Le club ontarien devance toutefois les «Als» au classement de la section Est, et ce, en raison de leur victoire lors du premier rendez-vous entre les deux équipes.

Si celles-ci terminent la saison régulière avec la même fiche, la formation ayant obtenu le plus de victoires dans leurs trois affrontements terminera en avant au classement. En gros, cela pourrait faire la différence en ce qui concerne une participation aux éliminatoires.

«Quand tu joues contre l’une des équipes de l’Est, il faut absolument gagner. Ce sont tous des matchs de quatre points, n’a pas hésité à dire le joueur de ligne offensive Kristian Matte. Dans le cas des Tiger-Cats, ils nous ont déjà battus. Il est donc encore plus important de les battre cette fois-ci.»

Parlant de l’Est, on peut déjà considérer que le Rouge et Noir d’Ottawa (1-7) n'est plus dans la course au premier échelon. Celui-ci, actuellement détenu par les Argonauts de Toronto (4-4), est quant à lui encore très accessible aux Alouettes.

Une équipe imprévisible

Avant de penser au premier rang, il faut trouver un moyen de vaincre les Tiger-Cats au Stade Percival-Molson. Pour y arriver, les Alouettes devront être en mesure de s’ajuster rapidement sur le terrain, particulièrement quand leurs rivaux tenteront de courir avec le ballon.

«Nous devons nous méfier de leur jeu au sol», a affirmé le directeur général et entraîneur-chef par intérim, Danny Maciocia.

«Ils n’utilisent pas seulement leurs porteurs de ballon, mais aussi leurs receveurs de passes et leur quart-arrière pour courir.»

Le club montréalais ne sait par ailleurs toujours pas qui sera le quart partant chez leurs adversaires. Chris Evans semble toujours incommodé par une blessure à une épaule et ne s’est pratiquement pas entraîné cette semaine. S’il est toujours sur la touche, c’est Matthew Shiltz – un ancien des Moineaux – qui obtiendra le départ.

Les Alouettes devront également trouver une façon d’établir leur jeu au sol, ce qui ne s’annonce pas une tâche facile. Depuis le début des hostilités en 2022, la ligne défensive des Tiger-Cats est l’une des meilleures du circuit contre la course.

«Il y a toujours un moyen d’y arriver, a dit avec optimisme Matte à propos du jeu terrestre. Il faudra plus vouloir qu’eux et être très attentif au plan de match. C’est vrai qu’ils ont un excellent front défensif, mais nous devons être meilleurs qu’eux.»