Albert Pujols n’a pas perdu la touche

Même s’il prendra sa retraite au terme de la saison, le cogneur des Cardinals de St. Louis Albert Pujols continue d’étaler sa puissance au bâton, comme quelques lanceurs l’ont constaté ces derniers jours.

Le frappeur droitier a brillé dimanche avec deux circuits et quatre points produits face aux Brewers de Milwaukee, mais il n’avait pas fini. Jeudi, il a claqué un grand chelem dans un gain facile de 13 à 0 aux dépens des Rockies du Colorado. Ainsi, le vétéran de 42 ans a réussi sa 690e longue balle en carrière dans le baseball majeur et a encore espoir d’atteindre le plateau des 700.

Ses chiffres et les marques susceptibles d’être établies impressionnent autrui, surtout qu’il a égalé ou surpassé des grands comme Ty Cobb et Hank Aaron dans quelques catégories lors des dernières semaines. Son 16e grand chelem à vie lui a d’ailleurs permis de rejoindre au 10e rang de l’histoire Aaron et Babe Ruth, en outre.

«Nous en avons parlé l’autre jour. Je disais qu’il y a Albert Pujols et des joueurs dans des pages en noir et blanc. C’est cela qui se passe et c’est vraiment incroyable», a affirmé au site MLB.com le joueur d’utilité des Cardinals Lars Nootbar.

Le principal concerné préfère de son côté faire preuve de modestie.

«Ce fut uniquement l’exécution et le bon moment pour réussir, comme ce fut le cas dimanche, a déclaré Pujols, qui avait égalé Willie Mays en fin de semaine passée avec une 63e partie d’au moins deux circuits. Je suis seulement heureux d’avoir accompli le boulot et aidé les gars à gagner. Espérons que nous continuerons à jouer de cette manière, comme nous l’avons fait durant ce mois.»

Fait d’armes évocateur

Preuve du long parcours de l’ancien des Angels de Los Angeles, entre autres, le match de jeudi a été le premier de l’histoire des majeures durant lequel un quadragénaire a réussi un grand chelem et un lanceur d’au moins 40 ans – en l’occurrence Adam Wainwright – a blanchi l’adversaire pendant minimalement sept manches pour la même formation.

N'empêche que la décision de Pujols est immuable : pas question de disputer la saison 2023.

«Je serai certainement ici [au Busch Stadium] une année de plus... pour regarder Yadi [Molina] jouer et Waino lancer, a blagué le joueur-vedette, tout en sachant que le premier des deux a également annoncé en être à sa dernière campagne en carrière. Je me présenterai au stade pour leur demander pourquoi ils ne se sont pas retirés. Je serai là pour regarder ces gars-là dans les gradins, je suis sûr de cela.»