Terminé pour Dellin Betances

Le lanceur Dellin Betances a pris sa retraite du baseball professionnel, mercredi, mettant fin à une carrière marquée par 10 saisons dans les majeures.

C’est ce qu’a rapporté le quotidien «New York Post».

Invité quatre fois au match des étoiles des grandes ligues, l’artilleur de 34 ans s’est surtout fait connaître chez les Yankees de New York. De 2014 à 2017, il a accumulé 306 manches et deux tiers, affichant une moyenne de points mérités de 2,11. Il a éventé au moins 100 frappeurs au bâton dans cinq années d’affilée. Le droitier a également œuvré pour les Mets, mais a été ennuyé par les blessures depuis 2019, notamment à une épaule et au tendon d’Achille.

Betances a lancé au sein de l’organisation des Dodgers de Los Angeles cette année, mais les bonnes performances ont été rares, de sorte qu’il a été libéré peu avant de choisir de se retirer. Au niveau AAA, avec le club d’Oklahoma City, il a perdu ses trois décisions et présenté une moyenne de 11,08. En 13 manches, il a donné 16 points mérités, 10 coups sûrs et 14 buts sur balles. De plus, il a brièvement joué dans la ligue des recrues, allouant trois points en trois manches et deux tiers.

Sa plus récente apparition dans les majeures remontait à 2021. Il a terminé son parcours au plus haut niveau avec un dossier de 21-23 et une moyenne de 2,53, ayant réussi 633 retraits sur des prises en près de 400 manches sur la butte.