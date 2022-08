Sean Monahan prêt à mettre les bouchées doubles

Quelques heures après avoir été acquis par le Canadien de Montréal, Sean Monahan a assuré qu’il faisait déjà tout son possible pour retrouver son niveau de jeu d’antan, lui qui a connu une baisse de production vertigineuse depuis 2019.

Le joueur de centre de 27 ans semblait particulièrement fébrile à l'idée de se joindre au CH lors d’une visioconférence, jeudi soir. Il est par ailleurs apparu à l’écran avec une casquette à l’effigie du Tricolore en guise de décoration derrière lui. Écoutez les propos de Sean Monahan dans la vidéo ci-dessus.

«Je suis excité de jouer du hockey de haut niveau à nouveau et de joindre le Canadien, a-t-il indiqué. Je n’ai entendu que de bonnes choses [au sujet du CH].»

Beaucoup à prouver

L’attaquant natif de Brampton, en Ontario, n’est pas parvenu à dépasser la barre des 30 points lors des deux dernières campagnes. Pourtant, en 2018-2019, il avait éclos offensivement en récoltant 82 points en 78 parties.

Il a toutefois subi de nombreuses chirurgies au fil des années, la plus récente à une hanche. Les blessures l’ont ralenti à un point tel qu’il a été écarté de la formation des Flames de Calgary par l’entraîneur-chef Darryl Sutter à une reprise l'an dernier.

«J’ai beaucoup à prouver, surtout à moi-même, a-t-il enchaîné. Je sais que je suis un excellent joueur, mais la route a été sinueuse. Quand tu subis ce genre de blessures, ç’a des conséquences sur ton mental.»

Monahan a maintenu que l’été en cours est d’une importance capitale pour lui. Il a dit s’entraîner quatre fois par semaine sur la glace et ne prendre aucun raccourci pour retrouver la forme.

«Je travaille très fort. Mon but est d’être prêt dès le premier jour du camp d’entraînement. Je ne veux pas faire marche arrière. Je me sens bien mentalement, et je veux connaître une excellente saison avec le Canadien.»

Les joueurs du CH ont d’ailleurs presque tous contacté Monahan pour lui souhaiter la bienvenue. L’ancien des 67’s d’Ottawa est déjà familier avec son ex-coéquipier avec les Flames Paul Byron, ainsi qu’avec son partenaire d’entraînement estival Jake Evans.

Et bien qu’il soit heureux de tourner la page, il a reconnu que son départ de Calgary est plutôt déchirant, après y avoir passé les neuf premières saisons de sa carrière.

«J’ai eu des sentiments partagés, a-t-il conclu. [Calgary] est devenue ma deuxième maison. Mais il était temps de passer au prochain chapitre.»