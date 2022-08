Sean Monahan : la déchéance d'un ancien premier centre

Même s’il n’est âgé que de 27 ans, le nouveau venu du Canadien de Montréal Sean Monahan a déjà disputé 656 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH), au cours desquelles il a vu son étoile pâlir... et presque s'éteindre.

Voici cinq choses à savoir sur le centre canadien, qui était autrefois reconnu comme un joueur de premier trio dans le circuit Bettman. Voyez les commentaires de Kent Hughes sur la transaction dans la vidéo ci-dessus.

Dans la LNH à 18 ans

Sélectionné sixième au total de la cuvée de 2013 par les Flames de Calgary – trois échelons après Jonathan Drouin –, Monahan est appelé quelques mois plus tard à faire ses débuts dans la LNH, à 18 ans. Il passera l’entièreté de la saison dans la ville albertaine, inscrivant 22 buts et 34 points en 75 parties, et ne disputera pas une seule rencontre avec le club-école des Flames.

Un marqueur de 30 buts

Dès sa deuxième campagne dans le circuit, Monahan a entamé une séquence de cinq saisons au cours desquelles il a enfilé l’aiguille au moins 27 fois chaque année. En 2018-2019, il a connu la meilleure saison de sa carrière, et de loin, grâce à une récolte de 34 buts et 82 points. Depuis, Monahan fait bien moins bonne figure en ne marquant que 40 filets et 99 points en 185 joutes.

Abonné à l’infirmerie

Cela ne saute pas aux yeux en consultant sa fiche statistique puisqu’il a disputé au moins 70 parties lors de sept de ses neuf saisons dans la LNH, mais Monahan a un lourd passé médical. Son calvaire s’est amorcé en 2017, lorsqu'il a subi une opération au poignet gauche. L’année suivante, il est passé sous le bistouri quatre fois, pour guérir deux hernies discales, un autre problème à son poignet et une blessure à l’aine. Il a finalement été opéré à la hanche gauche en 2021, puis à la droite en 2022.

Une chute vertigineuse

Ralenti par les blessures, Monahan a vu son rôle diminuer graduellement depuis la saison 2019-2020. Pendant qu’Elias Lindholm et Mikael Backlund étaient entourés d'ailiers talentueux comme Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk et Andrew Mangiapane, le natif de Brampton était utilisé sur les troisième et quatrième unités des Flames. Il a même été écarté de la formation par l'entraîneur-chef Darryl Sutter la saison dernière, lui qui était insatisfait de la maigre production de Monahan (23 points en 65 parties).

Un contrat colossal

En 2016, au terme de son contrat d’entrée avec les Flames, Monahan a apposé sa signature au bas d’une entente de sept ans d’une valeur annuelle de 6,375 millions $. Si ce pacte a initialement fait passer Brad Treliving comme un fin négociateur, il représente davantage une tache à son dossier aujourd’hui. Après le départ de Tkachuk et Gaudreau et avant la signature de Nazem Kadri, aucun joueur n’était aussi bien rémunéré que Monahan chez les Flames.