Remparts: un «17 ans» a de grandes ambitions

Même si les places disponibles sont rares chez les Remparts cette saison, le défenseur Mathieu Wener croit avoir ce qu’il faut pour s’établir dans la Vieille Capitale.

Le jeune joueur de 17 ans a disputé quatre parties avec les Diables rouges l’an dernier et 16 autres chez les moins de 18 ans avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Wener, natif de Saint-Hubert, veut s’installer pour de bon à Québec.

«Je suis très excité, a indiqué le principal intéressé il y a quelques jours. Je suis fébrile. J’ai hâte de sauter sur la glace. Cette année, il n’y a plus le côté imprévisible du camp d’entraînement. Je sais à quoi m’attendre. J’ai passé quelques mois avec l’équipe. Cela m’a aidé à savoir ce que ça prend en termes de vitesse et d’exécution. Cela va assurément m’aider.»

Privé d’une saison complète de développement en raison de la pandémie, l’arrière gaucher de 5 pi et 8 po et 180 lb reconnaît qu’il a eu besoin d’une période d’adaptation l’an dernier.

«J’ai dû reprendre l’habitude de jouer des matchs sur une base régulière, a dit Wener. J’ai passé un an et demi sans jouer de match. J’ai trouvé ça difficile, mais cette année, je me sens en confiance et je veux faire ma place.»

De gros retours

La sélection des Remparts en deuxième ronde du repêchage 2021 sait que Québec aspire encore une fois à se retrouver au sommet du classement. La troupe de Patrick Roy sera notamment propulsée par le retour de Théo Rochette et des vétérans Zachary Bolduc et Nathan Gaucher.

«Je veux jouer et je veux surtout aider l’équipe à gagner, a-t-il fait savoir. C’est mon but ultime. Je sais qu’on pourrait aller très loin cette année. Je suis conscient que ce ne sont pas tous les jeunes de 16 ou de 17 ans qui ont la chance d’évoluer dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Je veux apprendre et profiter de cette année. J’ai hâte que la saison commence.»