Pantemis en version améliorée

Depuis quelques rencontres, on assiste à une sorte de renaissance pour le gardien James Pantemis qui a retrouvé le poste de numéro 1 et qui, surtout, joue avec plus d’assurance et d’aplomb.

Le gardien originaire de Kirkland avait perdu son poste de partant aux mains de Sebastian Breza en octobre 2021 après une fin de match difficile à Toronto.

Depuis, le gardien de 25 ans n’avait disputé que deux matchs de Championnat canadien, dont une lourde défaite de 4 à 0 en demi-finale, toujours à Toronto, en juin dernier.

Le 16 juillet dernier, Wilfried Nancy a choisi de lui confier le but de l’équipe et Pantemis a depuis disputé cinq des six matchs de l’équipe, dans lesquels il est toujours invaincu (3-0-2).

Patience

On pourra ainsi vanter la patience de Pantemis qui ne s’est pas laissé abattre par la défaite contre Toronto.

«Je ne dirais pas que je suis soulagé parce qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.»

«Bien sûr, ç’a été difficile de perdre 4 à 0, mais contre Toronto aussi, mais je sais que dans ce métier, il y a des changements, que ce soit une blessure ou un carton rouge. Il faut juste être prêt pour l’opportunité.»

Il est facile de penser que les derniers mois ont été un purgatoire pour le jeune gardien, mais il ne pose pas le même regard sur la situation.

«Pour moi, c’était une opportunité de travailler sur des choses que je voulais améliorer. Je n’ai pas vu ça comme du temps gaspillé.»

«Je voulais travailler sur mon jeu sur le terrain, mais aussi à l’extérieur du terrain. J’ai fait du travail de force dans le gym avec les préparateurs physiques. Je sens que j’ai bien bossé et je veux m’éclater.»

Courage

Wilfried Nancy a le don de prendre des décisions payantes et celle de remettre Pantemis comme titulaire n’est que la dernière d’une longue liste.

«Je sens qu’il est bien, je veux une équipe qui est courageuse et il l’est, a soutenu l’entraîneur-chef jeudi midi. Mais je n’oublie pas Sebastian parce qu’à Columbus, il a fait un gros match. S’il ne fait pas les arrêts, on ne gagne pas le match.»

Les deux gardiens de l’équipe sont jeunes et Nancy ne déteste pas qu’ils s’affrontent pour obtenir des minutes.

«J’aime voir mes deux gardiens qui sont capables d’entrer en compétition. J’ai déjà dit que j’aimais avoir un premier gardien et un deuxième.»

«Ce n’est pas sous la pression des médias que j’ai décidé de faire la concurrence, c’est parce que j’ai ressenti ça et que je pense que c’est le mieux pour tout le monde même si je ne suis pas fanatique de ça.»

Bonne entente

N’allez pas penser que cette compétition interne mine la relation entre les deux jeunes hommes.

«On s’entend très bien ensemble, on se connaît depuis des années donc pour moi, ça ne change rien. Je me concentre sur la tâche que me donne le coach.»

N’empêche que sept mois se sont écoulés entre son dernier départ de la saison 2021 et le premier match de Championnat canadien de l’équipe, en mai dernier. Ce n’est pas facile mentalement, mais Pantemis reste stoïque.

«Je dirais que la position de gardien est l’une des plus difficiles sur le plan mental. Pendant 89 minutes, tu peux ne pas toucher au ballon et à la 90e, je dois faire un arrêt pour sauver l’équipe. Ça se passe dans la tête et il faut que je reste concentré.»

«Il faut trouver des moyens pour rester positif afin de vouloir continuer de travailler. Je suis resté fort et solide. Je n’ai pas eu de doutes, c’est mon métier et je l’ai choisi. J’y suis “all in”.»

-Wilfried Nancy a confirmé jeudi que le défenseur central Rudy Camacho ratera quelques semaines de jeu en raison d’une blessure à l’épaule subie samedi dernier contre le Dynamo de Houston. Il n’y a toutefois pas de fracture, ce qui devrait raccourcir l’absence du vétéran.