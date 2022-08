NASCAR Pinty’s: Marc-Antoine Camirand récupère ses 12 points de pénalité

Marc-Antoine Camirand occupe désormais l’exclusivité du premier rang au classement cumulatif de la série NASCAR Pinty’s.

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston a appris jeudi matin qu’il récupérait les 12 points qui lui avaient été retirés à la suite d’une pénalité imposée quelques jours après sa victoire à Edmonton le 23 juillet dernier.

À la suite d’une inspection d’après-course, les officiels de la série canadienne avaient jugé que le système d’échappement de sa voiture n’était pas conforme à la règlementation prescrite.

Or, Camirand, qui porte les couleurs de l’écurie Paillé, a toujours prétendu que ladite composante ne présentait aucune anomalie.

La décision a été rendue un peu plus tôt que prévu et c’est donc fort d’une priorité confortable de 12 points au sommet du tableau qu’il se présentera à la prochaine étape, le 27 août au circuit routier d’ICAR à Mirabel.

«Justice a été rendue»

À la suite de la course présentée mardi soir sur la terre battue d’Oshweken, où il a rallié l’arrivée au quatrième rang, Camirand était à égalité au sommet du classement avec l’Ontarien D.J. Kennington avec une récolte de 385 points.

«Nous étions très confiants d’obtenir gain de cause et justice a été rendue» s’est-il exclamé en entrevue au «Journal».

«Avec 12 points d’avance, a-t-il poursuivi, on va aborder les prochaines courses avec enthousiasme, tout en pensant à récolter des points précieux au championnat.»

Séances d’essais fructueuses

Si Camirand n’a jamais remporté la victoire à ICAR, il s’est toujours bien comporté au complexe aménagé sur le site de l’aéroport international de Mirabel.

«Nous avons eu la chance de participer à deux séances d’essais privés sur cette piste cette année et tout s’est bien déroulé», a indiqué celui qui, en quatre départs, compte une présence sur la troisième marche du podium (2017) et une septième place (2015).

Quant aux allégations concernant une possible suspension arrière hors-norme, qui avait fait l’objet de plaintes de certaines équipes rivales plus tôt cette saison, «le dossier est clos et tout est en règle», a confirmé Camirand.

Tagliani blanchi aussi

Camirand tentera de remporter un premier titre dans la série et de succéder à Louis-Philippe Dumoulin, couronné champion la saison dernière.

Un autre pilote québécois, Alexandre Tagliani, a aussi gagné son appel, cette fois mercredi, et a pu récupérer les 12 points qu’il avait perdus lors d’une course dans l’Ouest canadien, où on lui avait reproché un comportement antisportif sur la piste.

Il occupe maintenant la troisième place au classement et conserve ainsi ses chances de remporter, lui aussi, un premier championnat en série NASCAR Pinty’s avec seulement trois épreuves inscrites au calendrier.

Classement cumulatif après 10étapes (révisé)

1. Marc-Antoine Camirand, 397 points

2. D.J. Kennington, 385

3. Alexandre Tagliani, 377

4. Treyten Lapcevich, 365

5. Kevin Lacroix, 364

6. Andrew Ranger, 362

7. Louis-Philippe Dumoulin, 354

8. Brandon Watson, 353

9. Gary Klutt, 352

10. Jean-Philippe Bergeron, 317