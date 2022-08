Monahan échangé aux Canadiens

Le Canadien de Montréal a acquis jeudi l’attaquant Sean Monahan des Flames de Calgary selon l'informateur de TVA Sports Renaud Lavoie.

La transaction demeure cependant à confirmer par les équipes concernées. Selon plusieurs sources, dont le réseau Sportsnet, le club albertain a pu faire signer un contrat au joueur autonome sans compensation Nazem Kadri en laissant aller Monahan et son salaire annuel de 6,375 millions $. Le pivot de 27 ans écoulera la dernière année de son pacte de sept ans et de 44,625 millions $ lors de la prochaine campagne et deviendra libre comme l’air par la suite, à moins d’en venir à une entente avec le Tricolore d’ici là.

Ennuyé par les blessures dans les récentes années, l’Ontarien a éprouvé des ennuis en 2021-2022, devant subir une opération à la hanche après avoir vu sa saison prendre fin au début avril. Il s’est contenté de 23 points en 65 sorties et a même visité la galerie de presse pour un match à cause de ses insuccès.

Monahan a franchi le cap des 30 buts à trois reprises depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2013-2014. Il a touché la cible 212 fois et ajouté 250 mentions d’aide pour 462 points en 656 rencontres.