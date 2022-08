Maveric Lamoureux veut dominer la LHJMQ

Maintenant qu’il a signé son contrat d’entrée avec les Coyotes de l’Arizona, le défenseur Maveric Lamoureux entend prouver qu’il a ce qu’il faut en dominant la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison prochaine.

Le colosse de 6 pi et 7 po a été sélectionné au 29e rang du dernier repêchage. Le produit des Voltigeurs de Drummondville sait maintenant qu’il devra travailler fort, à commencer par ajouter du muscle à son impressionnante charpente.

«C’était mon rêve d’être repêché et j’ai réussi. Je serai un joueur d’impact dans les rangs juniors et l’un des meilleurs défenseurs de ma ligue. Devenir plus gros et plus fort sont mes objectifs principaux pour la saison», a-t-il révélé au site web des Coyotes, mercredi.

Lamoureux doit avant tout se remettre comme il se doit d’une blessure qui l’a tenu à l’écart des patinoires lors des dernières semaines. Il n’a pas pu rejoindre ses coéquipiers sur la glace au camp de développement des Coyotes, mais il s’entraîne en gymnase.

«Je reprends la forme. J’ai commencé à faire davantage pour ma puissance au haut du corps, j’y prends du plaisir. C’est un processus lent, mais j’y arrive», a mentionné le natif de l’Ontario.

Le jeune homme de 18 ans a amassé 24 points en 54 matchs avec les Voltigeurs en 2021-2022 et a maintenu un différentiel de -30. Il a encore beaucoup à prouver pour grimper chez les professionnels et il en a eu un avant-goût au camp d’entraînement.

«Les gars sont tellement meilleurs qu’au junior. C’est vraiment un autre niveau. Je dois travailler pour ça, c’est sûr, mais ce n’est pas intimidant. Je crois que je peux bientôt être à ce niveau», a-t-il soutenu.