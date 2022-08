Les Blue Jays dominent les Yankees

Tel un prédateur qui bondit sur sa proie en difficulté, les Blue Jays de Toronto n’ont laissé aucune chance aux Yankees, qui traversent la pire séquence de leur saison, en les battant 9 à 2, jeudi à New York, pour entamer une série de quatre matchs. Voyez les faits saillants de la rencontre dans la vidéo ci-dessus.

Les Bombardiers du Bronx ont ainsi baissé pavillon pour la 13e fois à leurs 17 derniers matchs.

Pour amorcer cette série de haut niveau entre deux rivaux de la section Est de l’Américaine, le lanceur partant des Jays Jose Berrios (9-5) s’est bien moqué des frappeurs adverses, faisant mordre la poussière à neuf d’entre eux. Il a finalement été retiré après n’avoir permis que deux points, dont un seul mérité, sur six coups sûrs et un but sur balles.

Au bâton, les Jays se sont offert une sérieuse option sur la victoire dès la deuxième manche, avec une poussée de cinq points. Vladimir Guerrero fils a couronné le tout avec un puissant circuit de trois points.

Les visiteurs ont cloué le cercueil des favoris de la foule au septième assaut, ajoutant trois points au tableau, soit deux par l’entremise de Teoscar Hernandez (double) et un grâce à Alejandro Kirk (ballon-sacrifice), qui avait aussi produit le point des siens en cinquième manche.

George Springer a aussi eu beaucoup de plaisir à la plaque pour la seule formation canadienne du baseball majeur. Utilisé comme frappeur désigné, il a réussi cinq coups sûrs en autant de tentatives, produisant un point au passage, en plus de compléter le tour des sentiers à deux reprises.

Les Blue Jays tenteront ainsi de prolonger leur série de victoires à trois, vendredi, dans le cadre du deuxième duel de la série. Kevin Gausman (8-9) devrait être l’homme de confiance du gérant John Schneider sur la butte pour les Blue Jays, tandis que Jameson Taillon (11-3) devrait être son rival.