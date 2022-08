Les Astros inscrivent plus de 20 points

L’après-midi fut très, très long pour les partisans des White Sox de Chicago, qui ont vu leurs favoris être atomisés 21 à 5 par les Astros de Houston, jeudi, au Guaranteed Rate Field.

Les quatre lanceurs employés par le gérant Tony La Russa ont accordé entre quatre et sept points chacun, alors que les visiteurs ont fait flèche de tout bois en frappant 25 balles en lieu sûr.

Le partant Lucas Giolito (9-7) a eu un départ difficile, permettant huit points en trois manches. Le dernier releveur, Josh Harrison, n’a guère fait mieux avec quatre points et six coups sûrs donnés en une seule manche.

Alex Bregman a été le plus inspiré du côté des Astros avec six points produits. Il a cogné un double de deux points en troisième manche, et deux circuits aux cinquième et sixième assauts. Chas McCormick, aussi auteur d’une longue balle, notamment, a ajouté cinq points au tableau.

Même s’ils n’ont pas été aussi productifs que leurs deux coéquipiers, Kyle Tucker et Christian Vazquez ont aussi eu du plaisir au bâton, avec quatre frappes en lieu sûr chacun, ajoutant respectivement trois et deux points au tableau pour les vainqueurs.

Sur la butte, Luis Garcia (10-8) n’a pas eu trop de misère à signer sa 10e victoire de la saison, même s’il a accordé trois points sur sept coups sûrs et quatre buts sur balles, en cinq manches de travail.

Les Orioles ne peuvent compléter la remontée

À Baltimore, les Orioles ont bien tenté d’effacer un déficit de trois points, mais ils sont arrivés à court, eux qui se sont finalement avoué vaincus 3 à 2 devant les Cubs de Chicago.

Les visiteurs avaient pris une avance de 3 à 0 grâce à deux longues balles en solo de Willson Contreras, respectivement en sixième et huitième manche, et une autre de Rafael Ortega, au huitième assaut.

À leur huitième tour au bâton, les Orioles ont réduit l’écart à un seul point grâce au simple de Ryan Mountcastle et au ballon-sacrifice d’Anthony Santander. Ils avaient alors un coureur – le point égalisateur - au troisième coussin et un seul retrait enregistré par les visiteurs, mais ils n’ont jamais été en mesure de créer l’égalité.

Bryan Reynolds règle le cas des Red Sox

À Pittsburgh, Bryan Reynolds n’a fait preuve d’aucune pitié face aux Red Sox de Boston, aidant les Pirates à l’emporter 8 à 2.

Le voltigeur a complété son match avec trois coups sûrs, dont deux circuits de deux points, pour un total de quatre points produits.

Sur la butte pour les favoris de la foule, JT Brubaker (3-10) ne connait pas une excellente saison, mais il a été magistral contre la formation du Massachusetts, empêchant ses rivaux de croiser la plaque une seule fois, en plus de ne leur donner que deux frappes en lieu sûr. Il a finalement été retiré après avoir passé sept adversaires dans la mitaine en autant de manches de travail.