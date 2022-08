L’effet domino causé par Ridly Greig

Blessé mercredi soir contre la Suisse, le joueur de centre Ridly Greig n’était pas sur la patinoire jeudi lors de l’entraînement d’Équipe Canada junior à la veille du match de demi-finale contre les Tchèques. Si ÉCJ n’était pas en mesure de fournir une mise à jour de son état de santé, une chose était claire : son absence causerait un chamboulement complet de l’alignement de l’équipe.

Greig s’est blessé au bras gauche lors de la première période du match de quarts de finale lorsqu’il a été frappé par Vincent Despont de la Suisse. Au final, l’état de santé de Greig sera le domino qui fera tomber tous les autres, en vue du match de vendredi.

En date de jeudi, les pronostics n’étaient pas en faveur d’une présence du no 17 dans l’alignement canadien pour le match de vendredi après-midi, 16 h, face aux Tchèques.

C’est pourquoi à l’entraînement, jeudi, seul le deuxième trio de l’équipe, composé de Kent Johnson, Tyson Foerster et Logan Stankoven était demeuré intact. Mason McTavish était quant à lui flanqué de Joshua Roy et William Dufour tandis que Connor Bedard évoluait sur la troisième ligne avec Nathan Gaucher au centre et Will Cuylle à gauche.

Brennan Othmann, Elliot Desnoyers et Zack Ostapchuk complétaient le quatrième trio tandis que l’espoir du Canadien Riley Kidney agissait comme 13e attaquant.

«Ridly a probablement été notre joueur le plus constant depuis le début du tournoi. Il joue dans toutes les situations», a reconnu l’entraîneur-chef Dave Cameron, jeudi.

Une autre opportunité

Chose certaine, l’absence de Greig offrirait à Roy et Dufour une autre occasion en or de jouer un rôle prédominant dans les succès de l’équipe, en étant jumelé avec celui qui est probablement le meilleur joueur du tournoi en Mason McTavish.

«Dave nous a rencontrés avant la pratique pour nous dire que notre rôle serait encore d’affronter les meilleurs trios de l’autre bord, a raconté Roy. Avec McTavish, on devrait être en mesure de produire beaucoup d’attaque aussi.»

Assurément, en étant placés avec le capitaine, les deux Québécois seront appelés à créer des choses en attaque. Pour l’entraîneur adjoint Louis Robitaille, ce ne sera pas bien loin du rôle qu’ils avaient avec Greig comme joueur de centre.

«Beaucoup de gens disent que c’est un trio défensif. En même temps, la défensive, ça part en possession de la rondelle. Si tu as la rondelle et que tu joues sur 200 pieds, que tu mets un bon échec avant, ce sera dur de jouer contre eux. C’est ce qu’ils font et ils sont conscients de leur défensive quand ils sont sur la glace. Le fait qu’ils soient responsables le long des bandes et dans leurs prises de décision fait qu’on est à l’aise de les mettre contre les gros trios. Par contre, de là à dire que c’est un trio uniquement défensif, on se tromperait. Leur ligne produisait énormément à cinq contre cinq avec Ridly, donc on s’attend à la même chose avec Mason demain.»

La Tchéquie dans la mire

Ceci étant dit, que ce soit avec ou sans Ridly Greig, Équipe Canada junior sautera sur la patinoire à 16 h HE vendredi pour tenter d’obtenir sa place en finale en affrontant les surprenants Tchèques, tombeurs des Américains en quarts de finale.

Lors du premier affrontement entre les deux équipes, lors de la ronde préliminaire, les Canadiens n’avaient fait qu’une bouchée des Tchèques par la marque de 5 à 1, les dominant aussi 57-23 dans la colonne des tirs au but.

«Je pense qu’on va affronter le même genre d’équipe, une équipe qui travaille fort. Si on joue comme on a joué contre eux lors du premier match, ça va bien aller. [...] Contre la Suisse, on n’a pas joué notre meilleur match. C’est comme notre mulligan, si on peut dire ça comme ça, et on va être prêt», mentionnait William Dufour.