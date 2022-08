Kadri à Calgary... Monahan échangé?!

Les Flames de Calgary se sont entendus avec l'attaquant et joueur autonome Nazem Kadri sur les termes d'un contrat de sept ans évalué à sept millions $ par saison.

Pour obtenir l'espace financier nécessaire à la signature de Kadri, Calgary a, dans les minutes précédant la manoeuvre, échangé le joueur de centre de 27 ans Sean Monahan aux Canadiens.

Kadri est devenu joueur autonome sans compensation après avoir aidé l’Avalanche du Colorado à remporter la coupe Stanley le printemps dernier. Au cours de la saison régulière, il a récolté 28 buts et 59 mentions d’aide pour 87 points en 71 parties, ajoutant 15 points en 16 matchs éliminatoires.

L’ancien des Maple Leafs de Toronto a disputé les trois dernières campagnes à Denver et a amassé 512 points, incluant 219 filets, en 739 rencontres en carrière dans la Ligue nationale. Il a terminé cette année un pacte de six ans et de 27 millions $.

Pour sa part, Monahan a éprouvé des ennuis en 2021-2022, devant subir une opération à la hanche après avoir vu sa saison prendre fin au début avril. Gagnant annuellement 6,375 millions $, il s’est contenté de 23 points en 65 sorties et a même visité la galerie de presse pour un match à cause de ses insuccès.

À Calgary, l’été est mouvementé, les Flames ayant échangé Matthew Tkachuk aux Panthers de la Floride en retour notamment de Jonathan Huberdeau. Johnny Gaudreau a aussi choisi de quitter l’équipe pour s’engager avec les Blue Jackets de Columbus.