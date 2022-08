Joe Burrow a vécu une grosse frayeur

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow a voulu se montrer rassurant après avoir subi une opération importante le 26 juillet et il croit pouvoir aider sa formation dès le premier match de la saison 2022.

Celui ayant mené sa formation à une participation au dernier Super Bowl a été aux prises avec une rupture de l’appendice et s’est retrouvé «tout de go» sous le bistouri. Heureusement pour lui, les conséquences n’ont pas été trop néfastes, hormis une perte de poids, aux dires du principal concerné. Le pivot a de nouveau mis les pieds sur le terrain la fin de semaine dernière et a décoché des passes.

Maintenant, il souhaite être à son mieux d’ici le 11 septembre quand les siens affronteront les Steelers de Pittsburgh pour entamer la campagne.

«C’était frustrant, mais vous contrôlez seulement ce que vous pouvez. Nous travaillons ainsi à partir de là. On a trois semaines pour retrouver la force, la vitesse et les qualités athlétiques d’autrefois, a-t-il mentionné au site NFL.com en marge de la séance de mercredi. Pour moi, c’est un peu comme revenir à l’époque de mes journées dans les rangs scolaires, lorsque j’essayais de gagner 20 lb en l’espace de quelques semaines.»

Des obstacles à franchir

Burrow commence à être habitué d’affronter des obstacles pendant la saison morte. Sa première année dans le circuit Goodell s’est tenue au plus fort de la pandémie et en 2021, il a dû se soumettre à une remise en forme à cause d’une blessure au genou.

«Oui, j’aimerais avoir droit à un entre-saison normal à un moment donné. Ce serait bien de commencer le calendrier avec les meilleures sensations possible. Cependant, ce ne fut pas le cas en trois ans, donc vous devez tirer le maximum de ce que vous avez. On se reprendra l’an prochain», a-t-il dit.

Le quart ne s’attend pas à jouer au cours de la phase hors-concours, les Bengals devant entre autres visiter les Giants de New York samedi. Burrow espère prendre part à des entraînements tenus conjointement la semaine prochaine par son club et les Rams de Los Angeles, la formation ayant d’ailleurs triomphé au Super Bowl en février.

«Je pense être correct. Je crois que nous avons un bon plan en termes de régime alimentaire, de gestion du poids et de rééducation. Je me sens bien et il s’agira de l’être encore plus», a-t-il mentionné.

Lors de la saison 2021, le joueur de 25 ans a complété 70,4 % de ses passes pour 4611 verges, 34 touchés et 14 interceptions.