Jan Mysak, artisan d'une énorme surprise

L’espoir du Canadien de Montréal Jan Mysak a contribué mercredi soir à Edmonton à l’une des grandes surprises du Championnat mondial de hockey junior, aidant les Tchèques à renverser les États-Unis au compte de 4 à 2 en quart de finale.

Le choix de deuxième tour du Tricolore, le 48e au total, au repêchage de la Ligue nationale en 2020 a inscrit le premier filet des siens, avec un peu plus de deux minutes à écouler au tiers initial. Sa réussite a permis aux vainqueurs de créer l’égalité 1 à 1 à la suite du but de Logan Cooley.

Conséquemment, la formation européenne affrontera le Canada dans le carré d’as, vendredi. Pourtant, elle avait signé seulement un gain en quatre sorties au cours de la phase préliminaire, s’inclinant au passage 5 à 1 devant leurs prochains opposants.

«Je crois que nous avons eu une leçon contre la Lettonie, a déclaré Mysak au site de la Fédération internationale de hockey sur glace, évoquant un décevant échec de 5 à 2 encaissé aux mains de la Lettonie il y a quelques jours. Nous avons appris, ils voulaient la victoire davantage que nous. Donc, nous avons perdu. Cette fois, on a essayé d’en faire de même. Nous voulions l’emporter plus qu’eux et c’est pour cela qu’on a gagné. On a bloqué des tirs, on a mangé des rondelles et on a obtenu du succès.»

«Horrible»

Évidemment, le discours était bien différent à l’intérieur du vestiaire américain. Avant les duels à élimination directe, les représentants du pays de l’Oncle Sam avaient enlevé les honneurs de leurs quatre affrontements.

«C’est horrible, a déploré Cooley. Certes, pour les gars nés en 2002, il s’agissait de leur dernière chance. La façon que ça s’est terminé est affreuse. Toutefois, je suis heureux de la manière que les gars se sont battus et je ne peux pas questionner leur effort. Les Tchèques aiment fermer le jeu au centre. Je pense que nous devions juste envoyer la rondelle un peu plus profondément [dans leur zone] et ce n’est pas arrivé souvent.»

Les États-Unis ont subi leur première défaite face aux Tchèques depuis 2011 à ce tournoi. Médaillés d’or à la dernière compétition, ils se contenteront de la cinquième place cette année.