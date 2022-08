Affaire Watson: les Browns et la NFL s'entendent

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Deshaun Watson ratera finalement les 11 premiers matchs de la prochaine saison de la NFL et devra renoncer à une somme de 5 millions $.

Le réseau NFL Network a confirmé le tout jeudi midi, précisant que la ligue et le joueur-vedette avaient conclu une entente à ce sujet. Conséquemment, celui-ci sera admissible à un retour à la compétition durant la 13e semaine du calendrier régulier, lorsque sa formation affrontera les Titans du Tennessee. Par ailleurs, le montant qu’il devra remettre sera envoyé à des organismes de charité.

Le dossier de l’ancien des Texans de Houston échangé aux Browns pendant la saison morte a largement fait jaser dans les derniers mois. Au cœur d’allégations d’inconduite sexuelle à l’endroit de plus d’une vingtaine de massothérapeutes, Watson avait écopé d’une sanction de six rencontres à la suite d’une décision rendue par la juge Sue L. Robinson, sauf que le circuit Goodell a porté le tout en appel, estimant la pénalité trop clémente. Un ancien procureur général du New Jersey, Peter C. Harvey, devait rendre le verdict final, mais il n’aura évidemment pas à le faire.

Absent des terrains de la NFL en 2021, le quart a cependant participé au duel préparatoire de vendredi contre les Jaguars de Jacksonville. Conspué par la foule floridienne, il a réussi seulement une de ses cinq passes pour des gains de sept verges.