Yankees : la misère des riches

Les Yankees de New York ne sont pas habitués à la défaite et plusieurs sourcils se froncent dans la Grosse Pomme ces jours-ci, l’équipe connaissant sa pire séquence de la saison.

Les succès des premiers mois de la campagne semblent bien lointains, même si les victoires précédemment acquises avaient permis aux Bombardiers du Bronx de se forger une avance importante au sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Cependant, cette forte priorité a-t-elle endormi les joueurs qui ont mis la pédale douce dernièrement? Avec 11 défaites en 13 rencontres, il est certes permis de se poser la question. Avec une masse salariale supérieure à 250 millions $ en 2022 d’après le site spotrac.com, les Yankees auront droit aux foudres de leurs partisans si les problèmes ne sont pas réglés.

À la suite d’un revers de 3 à 1 aux mains des Rays de Tampa Bay, mardi, les hommes du gérant Aaron Boone revendiquent un seul point marqué dans leurs 27 dernières manches. Au classement, leur coussin est encore bien gonflé malgré cinq séries perdues consécutivement, sauf que leurs adversaires du jour se sont approchés à neuf matchs de la tête.

«Si c’est pour arriver, il est préférable que ce soit maintenant en août et non pas durant la première semaine des éliminatoires ou près de la fin du calendrier régulier quand vous vous préparez pour les séries et que vous recevez un coup en plein visage», a commenté au site MLB.com le cogneur Aaron Judge.

«Il faut apprendre à répondre après avoir reçu quelques claques en pleine face; ce sera bon pour nous, a-t-il ajouté. Vous ne pouvez pas obtenir le bon sans le mauvais. Ainsi, ce sera bien pour tout le monde dans ce vestiaire de traverser cette séquence, de se regarder dans le miroir et de se demander ce que chacun peut faire pour s’améliorer.»

Les Jays s’amènent

Après le dernier duel de la série de trois joutes face aux Rays, mercredi, le club new-yorkais accueillera les Blue Jays de Toronto, une autre équipe éprouvant des difficultés, pour quatre matchs à compter de jeudi. Il faudra voir si les favoris locaux feront payer la note à leurs prochains visiteurs ou si l’ineptie générale de l’offensive se poursuivra.

«Nous sommes tous frustrés, mais on ne peut laisser ces mauvaises sensations affecter notre préparation chaque soir, a affirmé Boone. Nous avons quelques gars sur une mauvaise passe. Il faut s’organiser et être prêt à nous battre pour nous sortir du bourbier. Ça fait partie du jeu. Ce n’est pas plaisant, mais voilà où nous en sommes.»