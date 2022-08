WWE à Montréal : Kevin Owens a insisté pour y être

Rares sont les occasions pour les lutteurs professionnels de rentrer au bercail pour se produire devant leur foule locale. Dès qu’il a su que la World Wrestling Entertainment (WWE) faisait un arrêt à Montréal, Kevin Owens a démarré son opération séduction.

Le gala de vendredi au Centre Bell mettra en vedette les athlètes de l’écurie SmackDown. «KO», lui, fait habituellement partie de Raw, qui tient ses événements les lundis. Le natif de Marieville n’aurait toutefois manqué cela pour rien au monde.

«Aussitôt que j’ai appris que SmackDown revenait à Montréal, je me suis mis à achaler les dirigeants pour qu’ils m’envoient aussi et ils ont accepté. C’est vraiment le "fun" de pouvoir être là. Ça fait trop longtemps que j’ai eu la chance d’être à Montréal», a-t-il raconté plus tôt cette semaine.

Owens ne pense pas apparaître à la télévision vendredi. Il devrait livrer un combat pour la foule après le gala, ce qui devrait faire plaisir aux milliers d’amateurs qui y seront. C’est aussi un petit bonbon qu’il s’offrira.

D’ailleurs, l’homme de 38 ans se souviendra toujours de son premier gala.

«Je me souviens encore du premier "show" auquel j’ai assisté, quand j’avais 12 ans, au Forum de Montréal en 1996. Je me souviens de tous les combats, je me rappelle plein de moments du "show", parce que c’est vraiment une expérience inégalable», a-t-il confié, espérant voir une foule nombreuse encourager ses collègues lutteurs vendredi.

Comme au hockey

Amateur de hockey, Kevin Owens avait fait plaisir à son père, son frère et ses neveux en prenant une loge pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui s’est déroulé au Centre Bell en juillet.

S’il n’est pas aussi mordu de ce sport que les membres de sa famille, il était très heureux de voir les carrières d’autres jeunes sportifs prendre leur envol à Montréal, comme il l’a lui-même fait il y a plus de 20 ans.

«J’ai toujours aimé le hockey, j’y ai joué quand j’étais petit. Quand j’ai découvert la lutte et que j’ai commencé à m’entraîner, j’ai arrêté de porter attention à n’importe quel sport à part la lutte», a raconté le Québécois.

«De voir les gars qui sont repêchés, d’une certaine façon, ils devaient ressentir la même chose que moi quand j’ai reçu l’appel de la WWE. C’est vraiment un rêve qui devient réalité. C’est cool de voir des gars qui ont travaillé toute leur vie pour se rendre là», a-t-il ajouté.

À Montréal, Owens avait surpris l’entraîneur-chef des Canucks de Vancouver, Bruce Boudreau, un fervent amateur de lutte, lors d’un segment télévisé. Les deux hommes sont toujours en contact, a-t-il affirmé.

Des changements

Maintenant que Vince McMahon a été écarté de la direction de la WWE, sa fille Stephanie et son gendre Paul Levesque ont pris le contrôle. Plus connu sous le nom de Triple H, ce dernier souffle un vent de renouveau sur le produit de la compagnie.

«Le degré de psychologie qu’il amène à ce qu’on fait, la vision qu’il a de comment on devrait exécuter ou accomplir certaines choses, c’est vraiment unique, a avoué Owens. J’ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens dans le monde de la lutte qui sont doués pour l’industrie, mais Triple H, c’est vraiment un autre niveau.»

Le personnage du Québécois pourrait en profiter. Depuis quelques semaines, il semble plus agressif et ambitieux que jamais dans le ring. Owens est prêt à prouver qu’il est bel et bien une menace.

«C’est moins une nouvelle attitude qu’un retour aux sources. J’ai toujours bien aimé ce côté-là quand j’avais la chance de performer comme ça. J’ai bien hâte de voir où ça va aller et je vais tout donner pour que ce soit un succès.»