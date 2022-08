Une victoire cruciale pour les Blue Jays

Les Blue Jays ont ouvert la machine en septième manche pour l’emporter 6 à 1, mercredi à Toronto, et ainsi éviter l’affront d’un balayage face aux Orioles de Baltimore au plus fort de la lutte pour une place en éliminatoires.

Cette victoire permet en effet à la formation torontoise de gagner du terrain face à deux rivaux dans la course au meilleur deuxième. Elle s'est donné un match et demi d’avance sur les Orioles au classement de la section Est de la Ligue américaine et s’est approchée à un demi-match des Rays de Tampa Bay au deuxième rang. Ces derniers devaient toutefois affronter les Yankees de New York en soirée.

Cette victoire, les Blue Jays la doivent en partie à Ross Stripling, qui a été excellent en six manches et un tiers sur la butte. Le partant n’a en effet donné qu’un petit coup sûr, retirant sept adversaires sur des prises.

«Vous pouvez l’appeler “Bob” Ross Stripling aujourd’hui, a mentionné au site MLB.com le gérant intérimaire John Schneider, faisant référence au célèbre peinte Bob Ross. Il peignait. Lorsque vous obtenez un effort comme celui-ci, ça place l’enclos dans de bonnes conditions. Il nous a insufflé une dose d’énergie en revenant de la liste des blessés. Il était absolument fantastique.»

Stripling est resté parfait jusqu’en septième manche. Il avait bien l’intention de rester sur la butte tout le match, n’eut été de ce simple.

«Je me serais battu bec et ongles pour rester, a-t-il avoué. Ç’a m’a échappé des mains, mais maintenant que j’ai 32 ans, qui sait si j’aurais une opportunité pareille à nouveau. Il aurait fallu me traîner en bas de la butte.»

Il n’était plus au monticule lorsque Robinson Chirinos a été à l’origine du seul point des visiteurs. Yimi Garcia (2-4), qui a retiré deux frappeurs, a mérité la victoire.

Un 1000e coup sûr pour Springer

C’est George Springer qui a permis aux Jays d’ouvrir la marque. Appelé comme frappeur suppléant en fin de septième manche, il a poussé Teoscar Hernandez vers la plaque avec un simple. Il s’agissait d’un 1000e coup sûr en carrière pour lui.

Le vétéran semble avoir réveillé ses coéquipiers puisqu’ils ont inscrit cinq autres points avant la fin de l’engagement. Des doubles de Santiago Espinal et d’Alejandro Kirk ont tous les deux permis d’ajouter deux points, tandis que Lourdes Gurriel fils a soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Joey Krehbiel (4-4; deux points en un tiers de manche) et Cionel Pérez (trois points, aucun retrait) ont été les releveurs qui ont permis cette poussée offensive. Ils ont ainsi gâché une bonne sortie d’Austin Voth, qui n’a permis que deux frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches.

Les Jays amorceront jeudi une série de quatre parties contre les Yankees.