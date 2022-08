Un nouveau lieu de travail pour Jack Johnson

Le défenseur Jack Johnson évoluera avec les Blackhawks de Chicago la saison prochaine, car il a accepté mercredi un contrat d’un an et de 950 000 $.

Le vétéran de 35 ans a signé un pacte d’une campagne avec l’Avalanche du Colorado en prévision du dernier calendrier et il a aidé cette formation à remporter la coupe Stanley. Il a récolté un but et huit mentions d’aide en 74 rencontres, tout en affichant un différentiel de +5. En séries éliminatoires, le tireur gaucher a participé à 13 matchs, n’obtenant pas un seul point.

Johnson a précédemment porté l’uniforme de quatre autres clubs, incluant les Rangers de New York en 2020-2021. Le choix de premier tour des Hurricanes de la Caroline, le troisième au total de l’encan 2005, a amassé 312 points, dont 72 buts, en 1024 parties en carrière dans la Ligue nationale de hockey.