Teemu Selanne ira au Temple de la renommée des Jets

Teemu Selanne et Teppo Numminen seront honorés par les Jets de Winnipeg cette saison puisqu’ils seront tous les deux intronisés au Temple de la renommée de l’équipe.

C’est ce que l’organisation a annoncé mercredi, indiquant que les deux Finlandais seront les neuvième et dixième joueurs à faire leur entrée au Panthéon. La cérémonie aura lieu le 17 novembre, avant un match contre les Ducks d’Anaheim.

Bien qu’ils n’ont jamais joué pour l’organisation actuelle des Jets, que ce soit à Winnipeg ou lorsque l’équipe était connue sous l’identité des Thrashers d’Atlanta, les deux ont évolué pour la première mouture des Jets, qui sont depuis devenus les Coyotes de l’Arizona.

Selanne est le détenteur du record pour le plus de buts (76) et le plus de points (132) par une recrue dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le numéro 13 a établi cette marque lors de la saison 1992-1993, sa première de quatre avec les Jets.

«Winnipeg m'a permis de faire mes débuts dans la LNH et occupe une place spéciale dans mon cœur, a réagi Selanne selon un communiqué de l’équipe. J'ai beaucoup de bons souvenirs sur la glace de l’époque, mais tout autant de souvenirs hors glace dans une communauté qui m'a fait me sentir comme l'un des leurs depuis le premier jour. Je me sens plus que privilégié d'être reconnu par les Jets de cette manière, et le faire aux côtés de mon bon ami Teppo est un véritable honneur.»

En carrière, il a cumulé 684 filets et 1457 points en 1451 matchs avec les Jets, les Ducks d’Anaheim, les Sharks de San Jose et l’Avalanche du Colorado.

Numminen, qui portait le 27, était pour sa part un défenseur offensif qui a totalisé 117 buts et 637 points en 1372 parties avec les Jets, les Coyotes, les Stars de Dallas et les Sabres de Buffalo.