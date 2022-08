Rouyn-Noranda dans la mire d’EOTTM

Après Shawinigan et Rimouski, la firme montréalaise Eye of the Tiger Management prévoit s’attaquer à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

Camille Estephan aimerait y présenter le premier gala de boxe professionnelle de l’histoire, à l’aréna Glencore, au début de 2023.

Le nouveau directeur du développement chez EOTTM, Marc Ramsay, est d'ailleurs originaire de l’Abitibi-Témiscamingue. C'est lui qui a semé l'idée dans la tête d'Estephan.

