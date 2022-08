Ronaldo promet sa «vérité» sur sa situation

Cristiano Ronaldo, dont l'avenir à Manchester United fait l'objet d'intenses débats, a promis mercredi sur Instagram de bientôt dire sa « vérité », tout en s'en prenant aux « médias qui ne racontent que des mensonges ».

Dans une réponse à la publication d'un admirateur, le Portugais a écrit dans sa langue natale que les partisans connaîtront « la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines ».

Sans fournir de précisions, « CR7 » indique que « les médias ne racontent que des mensonges ». J’ai un cahier et sur 100 actualités à mon sujet (ces derniers mois), seules cinq étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil ».

Le quintuple Ballon d'or (37 ans), qui a encore un an de contrat à ManU, avait séché la reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis la tournée en Asie et Australie.

« Il a eu des problèmes familiaux », avait alors indiqué Bruno Fernandes, son coéquipier portugais.

Cette absence avait été vue par de nombreux médias britanniques comme une expression de la volonté de la star de quitter Manchester, sixième de Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des champions.

Le week-end dernier, l'ancien attaquant du Real Madrid a joué les 90 minutes de la déroute 4-0 de ManU à Brentford. Après deux journées, le club mancunien entraîné par Erik ten Hag occupe la dernière place du championnat d'Angleterre avant de recevoir Liverpool lundi prochain.

Le groupe de partisans « The 1958 » a annoncé à cette occasion une marche de protestation devant Old Trafford contre la famille Glazer, propriétaire du club qui, selon un communiqué de ces fans, « affame et tue par cupidité la plus grande institution du football mondial. Montrons à la famille Glazer que cette fois, ça ne passera pas ».

L'actuelle stratégie de recrutement de ManU qualifiée d'« horreur » par l'ancien joueur Gary Neville est pointée du doigt par les partisans.