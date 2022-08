NASCAR Pinty’s: Marc-Antoine Camirand sauve les meubles

La première course de l’histoire de la Série NASCAR Pinty’s sur la terre battue n’a pas été fructueuse pour les pilotes québécois, mardi soir.

L’épreuve, disputée sur la piste ovale d’Oshweken, près de Hamilton, a été remportée par Treyten Lapcevich qui a rallié l’arrivée devant deux autres Ontariens, Stewart Friesen et Jake Sheridan.

Le gagnant s’est vu remettre un chèque de 25 000 $.

Marc-Antoine Camirand et Alex Tagliani ont suivi dans l’ordre. Pour la première fois en près de six ans (76 courses) dans la série canadienne de stock-car, aucun représentant de la Belle Province n’a accédé au podium.

C’était arrivé la dernière fois le 10 septembre 2016 à l’autodrome Saint-Eustache quand Cayden Lapcevich (le frère de Treyten), D.J. Kennington et Mark Dilley avaient occupé les trois places d’honneur.

Andrew Ranger, classé septième, est le seul autre Québécois à avoir terminé dans le top 10 à Oshweken.

Le championnat d’abord

Après avoir mené les 48 premiers tours de la course, Camirand a cédé les commandes à Lapcevich qui a conservé la tête jusqu’à la fin de l’épreuve. Un tour de prolongation (101e) a été nécessaire avant le baisser de rideau.

«Ma voiture était moins performante lors de la deuxième portion de la course et il devenait de plus en plus risqué pour moi de me battre avec les meneurs», a expliqué le pilote de Saint-Léonard-d’Aston.

«La piste était très glissante et toute erreur de ma part aurait été coûteuse, a-t-il renchéri. Je devais surtout penser au championnat.»

À cet égard, Camirand a fait la bonne opération puisqu’il reprend la tête au classement cumulatif avec seulement trois étapes au calendrier. Avec sa récolte de 41 points à Oshweken, il occupe la première place à égalité avec D.J. Kennington avec 385 points.

Audience la semaine prochaine

Mais ce sont 12 points de plus qui devraient figurer au dossier de Camirand. Ce dernier a été pénalisé il y a quelques semaines pour avoir, semble-t-il, utilisé un système d’échappement non conforme aux règlements de la série. La cause a été portée en appel.

Une audience entre les parties concernées aura lieu mercredi prochain et la décision pourrait être rendue avant la présentation de la prochaine épreuve, prévue au circuit d’ICAR à Mirabel trois jours plus tard.

Également pénalisé, cette fois, pour «comportement antisportif», Tagliani a été blanchi mercredi par NASCAR et récupère donc les 12 points qui lui avaient été retirés.

Espoirs déchus

Quant à Louis-Philippe Dumoulin, cette première expérience sur la terre battue n’a pas été agréable.

«Nous avons apporté des ajustements risqués pour la course et ça n’a pas fonctionné », a reconnu le Trifluvien dont les espoirs de remporter un quatrième titre sont plutôt minces. J’y crois encore, dit-il, mais ça sera difficile. Pour les trois dernières courses, mon mot d’ordre, ce sera de gagner et rien d’autre...»

Jean-Philippe Bergeron ne cachait pas, lui non plus, sa frustration. Ses chances de terminer premier au classement des recrues se sont envolées tellement l’avance de son plus sérieux rival, Brandon Watson (10e à Oshwegen), est importante. Le pilote de Saint-Donat a été victime du seul abandon de la course quand il n’a pu éviter deux voitures en perdition devant lui.