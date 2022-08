Le Canada en demi-finale du Mondial junior

EDMONTON - La logique a été respectée, mercredi, entre Équipe Canada junior et la Suisse, mais ce fut beaucoup moins inégal qu’escompté. Les Canadiens l’ont emporté 6 à 3 pour accéder à la demi-finale de vendredi soir.

Les Canadiens avaient pris les devants 4 à 1 en première période, chassant ainsi le gardien Noah Patenaude après qu’il eut cédé quatre fois sur neuf lancers. Les Suisses, coriaces, ne se sont toutefois pas laissés abattre et ont échangé coup pour coup avec ÉCJ, avant que Logan Stankoven ne marque dans un filet désert pour confirmer la victoire canadienne. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

«On veut s’améliorer de match en match, mais aujourd’hui on a fait un pas en arrière, a convenu l’attaquant Elliot Desnoyers. Aucune partie ne sera facile et c’est un bon temps pour réaliser qu’il faut travailler pendant 60 minutes lors des prochains matchs.»

Après le retrait de Patenaude, Kevin Pasche a été excellent devant le filet des Suisses, bloquant 30 des 31 rondelles dirigées vers lui.

«Le changement de gardien leur a fait du bien. Il a fait de gros arrêts et ç’a changé le momentum du match», ajoutait Desnoyers.

Du jeu inégal

L’entraîneur-chef Dave Cameron acquiesçait à l’analyse du joueur de centre québécois.

«J’ai trouvé notre jeu inégal ce soir. Je ne sentais pas qu’on avait la même énergie. Nous avons affronté une équipe qui n’avait absolument rien à perdre et il faut leur rendre crédit. Ils ont rendu ça intéressant, mais on a trouvé un moyen d’aller chercher la victoire.»

Tyson Foerster, Jack Thompson, Stankoven avec deux, Nathan Gaucher et Will Cuylle ont marqué pour l’équipe canadienne, qui attendait toujours de connaître officiellement l’identité de son adversaire de vendredi, au moment de mettre sous presse, même si la logique voulait que ce soit la Finlande.

Dans le cas de Gaucher, il s’agissait d’un premier pour lui dans la compétition.

«Ça fait du bien! Je n’y pensais pas trop. Ça arrive aujourd’hui et en plus ça adonne que c’est le but gagnant. J’étais super content. Si je peux contribuer offensivement, c’est un plus.»

Greig blessé

Équipe Canada junior pourrait avoir subi une importante perte, mercredi. L’un de ses joueurs les plus constants depuis le début de la compétition, le centre Ridly Greig a quitté la rencontre après avoir été frappé par Vincent Despont en première période et n’est pas revenu par la suite. Il a semblé se blesser au bras gauche sur la séquence. C’est Elliot Desnoyers qui a pris sa place sur le troisième trio de l’équipe avec Joshua Roy et William Dufour. Cameron n’avait pas de mise à jour à donner après la rencontre.

«Je pense que ç’a bien été. On se connaît bien et c’est plus facile de communiquer en français sur la glace. Les deux sont d’excellents joueurs et c’est facile de lire où ils vont envoyer la rondelle et où je dois me positionner.»

D’ailleurs, après avoir été laissé de côté pendant une bonne partie des deux dernières périodes du match de lundi dernier face à la Finlande, Connor Bedard était de retour au sein du premier trio avec Mason McTavish mercredi. Ayant subi le même traitement, Brennan Othmann avait quant à lui été relégué du premier au quatrième trio. C’est l’imposant Will Cuylle qui avait pris sa place avec les deux talentueux attaquants.