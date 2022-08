MLB: une autre tête tombe chez les Rangers

Insatisfaits du déroulement de la saison 2022, les Rangers du Texas ont congédié mercredi le président des opérations baseball, Jon Daniels, tandis que le directeur général Chris Young assumera désormais les fonctions reliées à ce poste.

La décision a été prise après que l’organisation eut limogé le gérant Chris Woodward. Le club connaît une campagne pénible en vertu d’un dossier de 52-64 bon pour le troisième échelon de la section Ouest de la Ligue américaine.

Daniels s’était joint au service des opérations baseball du club en 2002 pour être promu DG en octobre 2005, pour ensuite décrocher son dernier poste en 2013.

«Les réussites de Jon depuis son arrivée chez nous ont été nombreuses. Lui et les membres de son personnel ont formé les meilleures équipes de l’histoire de la concession, le tout se soldant par cinq participations aux éliminatoires et deux titres de l’Américaine entre 2010 et 2016. Son impact sur le développement des joueurs, le recrutement et les groupes d’analyse a été immense. Il a toujours eu à l’esprit les intérêts des Rangers sur le terrain et dans la communauté», a souligné par voie de communiqué le propriétaire majoritaire Ray Davis.

«Toutefois, nous n’avons pas présenté une fiche gagnante depuis 2016 et la plupart du temps, nous n’avons pas été compétitifs au sein de notre division, a-t-il ensuite tempéré. Même si je suis persuadé qu’on s’en va dans la bonne direction, j’estime qu’un changement de leadership aux opérations baseball sera bénéfique.»

Pour sa part, Woodward avait subi le couperet après avoir maintenu un bilan de 211-287 à partir de son arrivée en 2019.