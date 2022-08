Matthew Stafford retrouve la forme

Plus le camp des Rams de Los Angeles avance, plus il semble évident que le quart-arrière Matthew Stafford n’est plus ennuyé par sa blessure au coude.

Le pivot de 34 ans a connu une autre excellente journée de travail, mardi, et il voit un peu plus d’action chaque jour depuis le début du camp d’entraînement. Si certains avaient des inquiétudes auparavant, elles semblent bel et bien se dissiper rapidement.

Stafford a dû jouer avec une douleur au coude pendant une partie de la dernière campagne, ce qui ne l’a pas empêché de mener les siens à la conquête du Super Bowl. Or, une saison morte sans décocher des passes semble lui avoir permis de mettre ses ennuis derrière lui.

«J’ai trouvé qu’il avait une grande énergie, une grande maîtrise toute la journée, a dit l’entraîneur-chef Sean McVay aux médias, selon le réseau NBC. Il lançait le ballon avec une précision incroyable dans toutes les parties du terrain, il activait vraiment toutes les zones de notre jeu de passes. Il y a quelques relais où il a atteint les cibles que nous voulions et nous devons juste être en mesure de mettre la touche finale à certains de ces jeux.»

Créer une chimie

Stafford peut donc se préparer pour la nouvelle saison sans trop de tracas. Pendant le camp, il a ainsi l’occasion de se familiariser avec le jeu du nouveau venu Allen Robinson. Le receveur de 28 ans compte trois saisons d’au moins 1100 verges en sept saisons plus ou moins complètes dans la NFL.

«Je suis encouragé parce que nous pouvons nous en sortir. Nous avons ces opportunités de ressentir ce que ça représente pour lui de pouvoir lancer avec Allen [Robinson]», s’est félicité McVay.

Les Rams accueilleront les Texans de Houston pour leur deuxième de trois matchs préparatoires, vendredi. Ils commenceront leur saison à la maison contre les Bills de Buffalo, le 8 septembre.