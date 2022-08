Manon Rhéaume au service des espoirs

Récemment embauchée par les Kings de Los Angeles à titre de conseillère aux opérations hockey et aux espoirs de l’équipe, Manon Rhéaume espère pouvoir apporter des idées différentes pour faire grandir l’organisation.

Âgée de 50 ans, Rhéaume a été la première femme de l’histoire à avoir joué un match (préparatoire) de la Ligue nationale (LNH), en septembre 1992, avec le Lightning de Tampa Bay. Depuis, elle a été impliquée dans le monde du hockey, notamment comme entraîneuse.

À présent, elle tentera de se servir de son expérience pour aider les jeunes espoirs des Kings.

«Évidemment, quand les jeunes sont repêchés, ils ont encore un long chemin pour atteindre la LNH et en cours de route, il y a de l’adversité, des hauts et des bas. Mais il y a aussi un autre aspect, soit le côté mental», a fait valoir Rhéaume dans le dernier épisode du balado «All the Kings Men».

«Quand ils passent par des moments plus bas, c’est d’être là pour les aider à se relever. Et quand ils sont au sommet et que tout va bien, il faut s’assurer qu’ils gardent la tête froide.»

Place aux femmes

Rhéaume est bien placée pour enseigner aux plus jeunes ce qu’est l’adversité, puisqu’elle a évolué toute sa vie dans un sport d’hommes. La LNH fait toutefois de plus en plus place aux femmes et Rhéaume croit qu’il y a beaucoup de positif dans cette tendance.

«C’est l’une des raisons pourquoi plusieurs équipes cherchent à embaucher des femmes: pour apporter des nouvelles idées, des approches différentes et des façons différentes de communiquer, a-t-elle fait valoir. Ce n’est pas qu’une façon est meilleure que l’autre, elles sont juste différentes. Quand tu apportes de nouvelles idées, c’est de cette façon que tu grandis.»

Rhéaume est également revenue sur l’impact qu’a eu son parcours jusque dans la LNH. Si elle n’a pas réalisé l’ampleur de son exploit lorsqu’elle a participé à une partie du Lightning, elle en voit maintenant les bienfaits constamment grâce à de nombreux témoignages qu'elle reçoit.

«Il y a 30 ans quand j’ai joué à Tampa Bay comme jeune fille à 20 ans, je ne savais même pas que ça allait changer ma vie, car ç'a changé ma vie, a-t-elle constaté. Je me suis rendue au camp pour essayer de faire mon mieux. Ce n’est que plusieurs années plus tard que j’ai réalisé comment c’était gros. C’était merveilleux de réaliser que mon histoire a eu un impact positif sur plein de gens.»

De retour dans la LNH près de 30 ans plus tard, elle entend bien profiter de chaque moment.

«Le hockey est devenu ma vie. D’avoir la chance de travailler avec une équipe de la LNH et utiliser toute l’expérience que j’ai, c’est le plus beau travail que j’aurais pu demander.»