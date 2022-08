Le CF Montréal reste devant les New-Yorkais

Le New York City FC avait l’occasion, mercredi soir, de dépasser le CF Montréal au deuxième rang du classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS), mais le Charlotte FC en a décidé autrement en le battant 3 à 1 au Red Bull Arena.

Les New-Yorkais ont dû laisser le Yankee Stadium aux Yankees pour ce match, étant plutôt l’équipe hôtesse au stade des Red Bulls de New York, à Harrison. Charlotte a profité de ce dépaysement pour s’imposer.

Karol Swiderski a secoué les cordages pour la huitième fois cette saison, dès la quatrième minute de jeu. La reprise vidéo a été nécessaire pour vérifier si le ballon avait bel et bien franchi la ligne de but, le gardien Sean Johnson touchant l’objet rond dans un geste désespéré alors qu’il était accroupi dans son propre filet.

Après la confirmation du but du Polonais, le NYCFC a créé l’égalité avant la pause grâce au défenseur Maxime Chanot.

Tout s’est écroulé en fin de rencontre pour l’équipe locale quand Brandt Bronico a redonné l’avance à Charlotte à la 77e minute. Le capitaine Christian Fuchs a ensuite coupé le souffle aux partisans en convertissant un «penalty» dans les arrêts de jeu.

Au classement, New York compte 42 points, un de moins que Montréal. Au quatrième rang, on retrouve sa voisine, les Red Bulls. La formation du New Jersey l’a emporté 2 à 1 sur l’Atlanta United pour grimper à 40 points.

Les hommes de l’entraîneur-chef Gerhard Struber ont réalisé un tour de force en faisant taire la foule hostile du Mercedes-Benz Stadium. Les Red Bulls se sont imposés rapidement avec des buts consécutifs de Lewis Morgan (11e) et John Tolkin (15e).

Josef Martinez a réduit l’écart à la 94e minute, mais ce fut trop peu trop tard pour Atlanta. Il s’agissait d’un premier but pour l’attaquant vénézuélien en plus d’un mois.

Toronto arrache le match nul

Les nouvelles acquisitions du Toronto FC ont continué d’apposer leur marque sur cette fin de saison, alors que Federico Bernardeschi et Domenico Criscito ont touché la cible lors d’un verdict nul de 2 à 2 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au BMO Field.

Bernardeschi a placé les «Reds» devant à la 31e sur un tir de pénalité. Thomas McNamara et Justin Rennicks ont toutefois répliqué rapidement pour les visiteurs.

Tout juste avant le dernier quart d’heure, le milieu de terrain Michael Bradley a trouvé d’une passe soulevée le pied de Criscito. La frappe à la volée du défenseur latéral a pénétré dans la cage gardée par Djordje Petrovic, qui n’y pouvait rien.

Toronto est 11e dans l’Est après 26 matchs. La troupe de Bob Bradley est à trois points d’une place en éliminatoires.