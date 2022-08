Devils: une discussion fructueuse avec Brodeur

Les Devils du New Jersey étaient en quête de stabilité devant le filet et ils espèrent avoir réglé un problème avec l’embauche de Vitek Vanecek, qui devrait voir de l’action en alternance avec Mackenzie Blackwood cette saison.

Pour les Devils, qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2018, la situation à cette position a été cauchemardesque en 2021-2022. Blackwood s’est blessé et un total de sept gardiens, dont Jonathan Bernier et Andrew Hammond, ont été utilisés par l’entraîneur-chef Lindy Ruff.

Après une discussion de groupe impliquant notamment Martin Brodeur, le personnel hockey des Devils a conclu que l’époque où un seul gardien disputait presque tous les matchs était bel et bien révolue.

«Nous avons vraiment besoin de deux gardiens, a ainsi expliqué Ruff, au cours d’une entrevue avec le site officiel de l’équipe. Nous avons besoin de deux gars disposés à jouer, constants, et prêts à faire la différence pour nous.»

«La colonne vertébrale, pour presque toutes les équipes cherchant à atteindre quoi que ce soit dans cette ligue, est l'importance de compter sur des gardiens constants. Et ensuite, vous améliorez tous les autres facettes autour de cela.»

Ruff espère maintenant que le club sera en mesure d’améliorer son jeu défensif afin d’éviter que les deux hommes masqués ne soient trop sollicités.

«Notre force est notre vitesse et notre créativité offensive. Mais en même temps, nous voulons améliorer une partie de notre jeu loin de la rondelle, pour que ces gars-là n'aient pas [à faire face à] autant d'occasions qu'auparavant.»

Optimiste

Ruff a par ailleurs eu de très bons mots pour tous les nouveaux venus, soit Ondrej Palat, Brendan Smith, Erik Haula et John Marino. Il s’est également dit optimiste de voir l’ancien des Voltigeurs de Drummondville et des Saguenéens de Chicoutimi Dawson Mercer franchir une nouvelle étape dans son développement à sa deuxième campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mercer, sélectionné au 18e échelon du repêchage de 2020, a totalisé 17 buts et 42 points en 82 rencontres, tout en montrant un différentiel de -25. Ruff veut maintenant aider le Terre-Neuvien de 20 ans à poursuivre sa progression.

«Il a eu la chance de passer une année complète au cours de sa première saison; il a connu des hauts et des bas, mais il joue de la bonne manière, a fait valoir Ruff. Il a une vision incroyable et quand il a la rondelle, il n'a pas peur de s'y accrocher. Donc, vous savez, il a beaucoup de bonnes choses en cours. Comme tout jeune joueur, il a besoin de s'améliorer [...] et j'aimerais le mettre sur cette voie où il ne cesse de s'améliorer.»