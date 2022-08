Derwin James assure son avenir

Derwin James aurait accepté une prolongation de contrat de quatre ans et de 76,4 millions $ avec les Chargers de Los Angeles, ce qui fera de lui le maraudeur le mieux payé de la NFL.

Le réseau NFL Network a rapporté le tout en matinée, mardi. De ce montant, 42 millions $ sont garantis.

James ne prenait pas part aux exercices de l’équipe depuis le début du camp d’entraînement, même s’il lui reste une saison à écouler à son contrat actuel. Il était toutefois présent sur les lignes de côté pour encourager ses coéquipiers.

L’Américain de 26 ans a réussi 118 plaqués, deux sacs du quart et deux interceptions, en plus de rabattre cinq passes et de provoquer deux échappés en 2021.

Il avait été limité à cinq parties en 2020 en raison d’une fracture au pied. Puis, il a manqué la totalité de la campagne suivante à cause d’une déchirure du ménisque. Il a par ailleurs été invité au Pro Bowl au terme de ses deux seules saisons complètes au sein du circuit.