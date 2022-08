Une leçon pour Darwin Nunez

Virgil van Dijk a estimé que son équipier de Liverpool Darwin Nunez devait apprendre à « se contrôler » après son exclusion lors du match contre Crystal Palace lundi qui a vu les deux équipes faire match nul 1-1.

Le joueur uruguayen de 23 ans, arrivé en juin à Liverpool en provenance de Benfica, a été exclu après avoir donné un coup de tête à Joachim Andersen. Il est suspendu pour trois matches.

Le Colombien de Liverpool Luis Diaz a égalisé après l'ouverture du score par Wilfried Zaha, alors que les joueurs de Jürgen Klopp jouaient à dix.

« Nous le soutenons et il sait que cela ne doit pas se reproduire et on espère qu'il en tiendra compte », a déclaré Van Dijk. « Il faut absolument qu'il se contrôle. Il doit savoir que ces choses arrivent, spécialement en Premier League ».

« Cela sera un apprentissage et on espère que cela n'arrivera plus », a ajouté l'arrière néerlandais.

Après deux journées, Liverpool ne compte que deux points et figure en 12e position du championnat à 4 points du leader Manchester City.

Klopp manque déjà d'attaquants --Diogo Jota et Roberto Firmino étaient absents contre Crystal Palace-- et Nunez ne pourra donc être aligné lors des rencontres à venir contre Manchester United, Bournemouth et Newcastle.