Patrick Reed réclame 750 millions $ à un analyste

Le golfeur Patrick Reed a intenté une poursuite pour diffamation de 750 millions $ contre l’analyste Brandel Chamblee et le réseau pour lequel il travaille, Golf Channel.

C’est du moins ce qu’ont révélé des documents judiciaires publics sur lesquels a mis la main le média «Courthouse News», mardi.

Reed reproche à Chamblee d’avoir «détruit sa réputation, créé de la haine et un environnement de travail hostile» en le traitant, entre autres, de «tricheur», en plus de critiquer vivement sa décision de quitter la PGA pour rejoindre le circuit LIV.

Les documents accusent aussi Chamblee, Golf Channel, et le commissaire de la PGA, Jay Monahan, d’avoir comploté pour «diffamer Mr. Reed, en émettant des informations non véridiques, en plus d’omettre certains faits pour confondre les auditeurs».