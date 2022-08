Mark Scheifele dénonce un «désastre médiatique»

Mark Scheifele a avoué avoir été un peu dépassé par l’ouragan médiatique qui a entouré ses propos lors du bilan de fin de saison, ce printemps, indiquant qu’il n’avait jamais voulu quitter les Jets de Winnipeg.

Au terme d’une saison décevante aux yeux de bien des membres de l’organisation, Scheifele avait déclaré qu’il devait «penser à [sa] carrière et à ce qui est le mieux pour [lui]». Il avait ensuite déclaré qu’il allait discuter avec ses agents et sa famille.

Rapidement, les grands titres annonçaient un possible divorce après une association de 11 saisons. Pourtant, quelques mois plus tard, Scheifele assure que ses propos n’étaient pas annonciateurs d’une volonté de partir, mais plutôt de confronter la direction pour faire avancer les choses.

Les Jets venaient en effet tout juste de rater les séries éliminatoires pour une première fois en cinq ans.

«Je savais que j'allais devoir poser des questions difficiles à l’état-major sur la direction de l'équipe et je sais que beaucoup de gars étaient dans le même bateau. Les deux dernières années ne se sont pas passées comme prévu, surtout l'année dernière», a ainsi expliqué l’attaquant au site officiel des Jets.

Ébranlé

Confiant qu’il n’avait jamais mis en doute qu’il serait de retour au Manitoba, Scheifele a été quelque peu ébranlé par les nombreux articles et les différentes discussions à propos de son possible départ.

Évitant habituellement d’être trop ouvert avec les médias, Scheifele a cette fois laissé les émotions prendre le dessus. Il semble toutefois avoir appris une leçon.

«J’étais sûr [d’être de retour] jusqu'à ce que je vois le désastre médiatique qui en a découlé, a-t-il avoué. Quand je lisais mes commentaires, c'était un peu étrange de voir comment tant de gens les prenaient d'une manière si différente. Tout d'abord, j'ai commencé à répondre à la question qui m'a été posée en disant: "J'aime cet endroit, je suis ici depuis 10 ans, c'est une communauté incroyable, elle a été incroyable pour moi, et je veux être un Jet de Winnipeg". Et puis tout le monde a semblé commencer à enregistrer après ça.»

«C'était un peu la façon dont les médias prennent les choses, mais c'est la vie, j'ai probablement été un peu trop honnête. Je suis habituellement un monstre de clichés quand il s'agit des médias, mais je suis un gars qui aime parler de hockey et c'est un peu ce que je voulais faire, parler de hockey avec la direction et voir ce qui se passe. C'est une chose à laquelle je pense chaque jour et j'étais sûr de revenir jusqu'à ce que les gros titres sortent.»

Scheifele a marqué 230 buts et totalisé 577 points en 642 matchs depuis ses débuts avec les Jets, en 2011-2012