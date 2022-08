Les Yankees ne savent plus gagner

Si les Blue Jays de Toronto traversent une période creuse de leur saison, les Yankees, eux, sont au cœur d’un véritable trou noir. Victimes de 10 défaites à leurs 12 derniers duels avant leur duel contre les Rays de Tampa Bay, mardi soir à New York, les Bombardiers du Bronx n’ont pas été en mesure de rectifier le tir, eux qui ont baissé pavillon 3 à 1.

Les visiteurs n’ont eu besoin que d’un seul élan pour l’emporter, celui de Randy Arozarena. Dès la première manche, le voltigeur a profité de la présence sur les sentiers de deux de ses coéquipiers pour cogner un circuit de trois points.

Les deux attaques n’ont pas été particulièrement à l’honneur, réussissant quatre frappes en lieu sûr chacune.

Le lanceur partant des Rays, Jeffrey Springs (5-3), a particulièrement bien fait, ne permettant qu’un seul point sur deux frappes en lieu sûr et un but sur balles, en plus de faire mordre la poussière à quatre adversaires.

Malgré ce passage à vide, les Yankees sont confortablement installés au premier rang de la section Est de l’Américaine, avec une priorité de neuf matchs sur leurs rivaux du jour.

Leblanc inefficace dans la victoire

À Miami, les Marlins ont défait les Padres de San Diego 4 à 3, mais le Québécois Charles Leblanc n’a pas contribué à ce gain.

En seulement deux apparitions au bâton, l’athlète de 26 ans n’a pas été en mesure de se rendre sur les sentiers. Il a ensuite été remplacé dans la formation par Joey Wendle.

Nick Fortes a été particulièrement efficace au bâton pour les vainqueurs, amassant la moitié des six coups sûrs de son équipe, dont deux circuits en solo.

Les Padres, eux, ont dû attendre que le partant Edward Cabrera soit retiré avant de connaitre du succès offensivement, obtenant tous leurs points au septième assaut, sur un double de Manny Machado.

Pour sa part, Cabrera a quitté le monticule après quatre manches, retirant sept adversaires sur des prises, en plus de donner trois coups sûrs et deux buts sur balles.