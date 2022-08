Les Capitales font le plein de joueurs

Les Capitales de Québec ont procédé à quelques acquisitions, lundi à la date limite des transactions de la Ligue Frontière, avec en tête de liste le receveur et joueur d'avant-champ Ruben Castro ainsi que le lanceur David Richardson.

Castro effectuera ainsi un retour sous les ordres du gérant Patrick Scalabrini, lui qui avait porté les couleurs d’Équipe Québec au cours de la dernière campagne. Il avait alors maintenu une moyenne au bâton de ,325. Richardson avait pour sa part porté les couleurs des Capitales en 2019.

«Dans le cas de Richardson, c'est un lanceur professionnel qui présente une excellente éthique de travail et qui roule sa bosse depuis longtemps dans plusieurs ligues établies et réputées, a expliqué Scalabrini dans un communiqué publié mardi. Il va pouvoir nous aider de multiples façons et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur ses services dans cette dernière partie de la saison.»

Le lanceur David Gauthier se joint également aux Capitales malgré un début de campagne plutôt difficile avec les Titans d’Ottawa et les Aigles de Trois-Rivières. Scalabrini espère qu’il reviendra au niveau qu’il a montré l’année dernière avec Équipe Québec.

«Il est un joueur intéressant pour nous en raison de sa versatilité sur le terrain et son athlétisme, un peu comme Nick Horvath qui peut lancer, frapper et nous aider défensivement. Il ne faut cependant pas sous-estimer ce qu'il apporte dans le vestiaire, car c'est un être humain exceptionnel et tous les joueurs en seront impactés», s’est félicité Scalabrini.

Michael Theisen, un voltigeur américain de 23 ans qui provient de la Pecos League, a également été embauché. Le lanceur Joel Huertas et le voltigeur cubain Yoelkis Guibert ont par ailleurs été libérés.

Les Capitales de Québec devaient amorcer mardi soir une série de trois matchs contre les Aigles à Trois-Rivières. Avant les rencontres du jour, le club de la Capitale nationale montrait un dossier de 49-29, au premier rang dans l’Est.