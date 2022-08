Les Blue Jays s’enlisent

Lentement mais sûrement, les Blue Jays perdent le contrôle dans la course aux séries éliminatoires du baseball majeur, eux qui ont perdu un troisième duel de suite, cette fois, par la marque de 4 à 2 face aux Orioles de Baltimore, mardi à Toronto.

L’attaque a de nouveau eu de la misère à trouver son rythme, elle qui a inscrit l’ensemble de ses deux points dès le premier assaut, à la suite de la 25e longue balle de la saison de Vladimir Guerrero fils.

Ce fût d’ailleurs l’un des seuls faux pas du lanceur partant des visiteurs Dean Kremer (5-4), qui a finalement retiré six frappeurs sur des prises en sept manches de travail, permettant sept frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Son vis-à-vis, Alek Manoah (12-6), a vécu un scénario à l’opposé, avec un bon début de match, avant de voir ses efforts ruinés par des longues balles. Cedric Mullins et Adley Rutschman ont chacun expulsé des offrandes de l’artilleur des Jays à l’extérieur des limites du terrain, en cinquième manche. Ramon Urias et Ryan McKenna ont, pour leur part, produit les autres points des vainqueurs, chacun à l’aide d’un simple au sixième tour au bâton des Orioles.

Manoah a finalement quitté le monticule après cinq manches et deux tiers, permettant quatre points sur autant de coups sûrs et de buts sur balles.

Au classement, la seule formation canadienne du baseball majeur est maintenant en danger d’être expulsée des trois équipes repêchées. En vertu d’un dossier de 61-54, elle ne détient plus qu’un demi-match d’avance sur les Orioles.

Les Jays devront conséquemment l’emporter lors du dernier duel de la série, mercredi, s’ils ne veulent pas être devancés par leurs rivaux de la section Est de l’Américaine.