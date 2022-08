Anthony Mantha en a assez

L'attaquant des Capitals de Washington Anthony Mantha en a franchement soupé des blessures, ayant l’intention ferme de disputer 82 matchs, et pas un seul de moins, la saison prochaine.

Le Québécois n’a pas trop apprécié sa dernière campagne, marquée par une opération à l’épaule au début novembre 2021. Toutefois, il est revenu au jeu en mars et a pu reprendre du rythme avant les éliminatoires, qui se sont conclues trop hâtivement à son goût, les siens pliant l’échine au premier tour contre les Panthers de la Floride.

Cette fois, l’histoire sera différente, souhaite-t-il.

«Au moins, j’ai joué 21 parties avant la fin de la saison, en plus des séries. Ce fut dur mentalement et j’ai travaillé fort pour revenir, mais le retour s’est bien passé et ç’a fait du bien de jouer. La bonne nouvelle, c’est que ça ira mieux maintenant. Je vise 82 matchs et avoir la puissance nécessaire pour aider l’équipe», a-t-il déclaré mardi en marge de l’Invitation Serge Savard à Terrebonne.

«Avec Nicklas Backstrom [blessé à la hanche] et Tom Wilson [touché au genou] qui ne seront pas là au début de la saison, je devrai élever mon jeu d’un cran. Mon rôle sera important, j’aurai à tout donner. Je veux rendre la pareille à mes coéquipiers qui ont bien fait pendant mon absence en comblant les besoins», a-t-il ajouté.

Des changements stupéfiants

Dans la capitale américaine, ce n’est pas Alexander Ovechkin qui a fait jaser cet été, mais plutôt les bouleversements devant le filet des «Caps»: au revoir Vitek Vanecek et Ilya Samsonov, bonjour Charlie Lindgren et Darcy Kuemper. Ce dernier a d’ailleurs signé un contrat de cinq ans et de 26,25 millions $ le 13 juillet.

«Ces changements nous ont tous étonnés, mais on a acquis un gardien venant de gagner la coupe Stanley au Colorado et possédant de l’expérience», a admis Mantha.

Le tout suffira-t-il à procurer une deuxième coupe Stanley aux Capitals? L’attaquant le souhaite évidemment.

«Nous avons un bon groupe et on veut aller loin en séries. Le printemps passé, on l’a échappé contre les Panthers et chapeau à eux. On a pris de l’expérience et on espère que ça ira mieux.»