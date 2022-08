Aaron Rodgers critique ses jeunes receveurs

Le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers en a soupé de voir les jeunes receveurs de passes de l’organisation échapper le ballon.

«Les jeunes gars, particulièrement les jeunes receveurs, se doivent d’être beaucoup plus constants», a affirmé le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL mardi, lui dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

«Ils échappent beaucoup de ballon et ils font mal leurs tracés. Nous devons être bien meilleurs à ce chapitre.»

Pendant le premier affrontement préparatoire, vendredi dernier contre les 49ers de San Francisco, les receveurs des Packers ont échappé à de nombreuses reprises des ballons. Ce fut également le cas lors de la pratique commune tenue avec les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Romeo Doubs a été l’un des athlètes ciblés par Rodgers, qui a notamment dit que le joueur de première année avait échappé sa plus belle passe de l’exercice du jour.

«[La saison régulière] approche... Nous allons faire jouer nos meilleurs joueurs quand elle s’amorcera, a aussi dit le pivot. Peu importe qui sont ces gars-là, c’est eux qui obtiendront des répétitions. Ce sont les gars en qui j’aurai le plus confiance.»

«Si tu continues d’échapper le ballon, tu ne joueras pas. Ce seront les gars les plus fiables qui y seront. [...] Il va y avoir des erreurs physiques, comme nous en avons parlé, mais si vous allez là-bas et laissez tomber le ballon et que quelqu'un d'autre derrière vous est tout le temps au bon endroit et attrape le ballon, ce gars-là va jouer.»

Pendant la dernière saison morte, les Packers ont échangé la cible favorite de Rodgers, soit Davante Adams, aux Raiders de Las Vegas. Ils ont ensuite sélectionné les receveurs Christian Watson (deuxième ronde), Doubs (quatrième ronde) et Samori Toure (septième ronde). Le premier est toutefois incommodé par une blessure à un genou depuis le début du camp d’entraînement.

Le club de Green Bay compte aussi sur les vétérans Allen Lazard, Sammy Watkins et Randall Cobb au poste de receveur.